Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Việt An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Việt An
- Hà Nội: TT17 TT18 The Honor Village, 204 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và điều hành chung toàn bộ hoạt động của dự án được giao trong lĩnh vực đấu thầu mua sắm công, bao gồm:
Lập kế hoạch dự án
- Quản lý và phát triển danh mục nhà cung cấp trong và ngoài nước;
- Liên hệ với các nhà cung cấp để phát triển nguồn hàng cho dự án;
- Nghiên cứu sản phẩm, dịch thuật tài liệu sản phẩm và lập báo giá;
- Tổ chức các sự kiện/hội thảo giới thiệu sản phẩm.
Tổ chức thực hiện dự án
- Lập kế hoạch, xây dựng hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác đấu thầu mua sắm;
- Tham gia đàm phán thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và các thủ tục mua sẵm với Chủ đầu tư và nhà cung cấp;
- Quản lý và giám sát tiến độ thực hiện hợp đồng với Chủ đầu tư và nhà cung cấp;
- Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện bàn giao, nghiệm thu sản phẩm, quyết toán,thanh lý hợp đồng với Chủ đầu tư;
- Lưu trữ, quản lý Hồ sơ Dự án.
- Các công việc khác theo yêu cầu: Hỗ trợ các bộ phận liên quan khi cần thiết và làm các công việc khác do Lãnh đạo Phòng/Công ty phân công.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Việt An Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Việt An
