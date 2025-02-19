Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Việt An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Việt An
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Việt An

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Việt An

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TT17 TT18 The Honor Village, 204 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và điều hành chung toàn bộ hoạt động của dự án được giao trong lĩnh vực đấu thầu mua sắm công, bao gồm:
Lập kế hoạch dự án
- Quản lý và phát triển danh mục nhà cung cấp trong và ngoài nước;
- Liên hệ với các nhà cung cấp để phát triển nguồn hàng cho dự án;
- Nghiên cứu sản phẩm, dịch thuật tài liệu sản phẩm và lập báo giá;
- Tổ chức các sự kiện/hội thảo giới thiệu sản phẩm.
Tổ chức thực hiện dự án
- Lập kế hoạch, xây dựng hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác đấu thầu mua sắm;
- Tham gia đàm phán thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và các thủ tục mua sẵm với Chủ đầu tư và nhà cung cấp;
- Quản lý và giám sát tiến độ thực hiện hợp đồng với Chủ đầu tư và nhà cung cấp;
- Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện bàn giao, nghiệm thu sản phẩm, quyết toán,thanh lý hợp đồng với Chủ đầu tư;
- Lưu trữ, quản lý Hồ sơ Dự án.
- Các công việc khác theo yêu cầu: Hỗ trợ các bộ phận liên quan khi cần thiết và làm các công việc khác do Lãnh đạo Phòng/Công ty phân công.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Việt An Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Việt An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Phát Triển Và Đầu Tư Việt An

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: TT17-TT18, Honor Village, 204 Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

