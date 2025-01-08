Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH KS ONE CHEMICAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 400 USD

CÔNG TY TNHH KS ONE CHEMICAL
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
CÔNG TY TNHH KS ONE CHEMICAL

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH KS ONE CHEMICAL

Mức lương
300 - 400 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT2

- 08 dự án khu ĐTM Cổ Nhuế

- Xuân Đỉnh, Phường Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 300 - 400 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Điều phối xe giao hàng cho khách.
- Chuẩn bị các tài liệu liên quan cần thiết cho sale (đơn đặt hàng, báo giá, phiếu giao hàng, quản lý tồn kho,...)
- Lập kế hoạch bán hàng, gửi báo giá và chốt hợp đồng với khách hàng.
- Gửi yêu cầu (mẫu / đơn hàng) và theo dõi tiến độ với các NCC.
- Phối hợp với các phòng ban để hoàn thành tốt các công việc được giao.
- Theo dõi công nợ của khách hàng.

Với Mức Lương 300 - 400 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Độ tuổi: 22-26 tuổi.
- Cẩn thận. Có trách nhiệm.
- Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên SV mới ra trường, học các chuyên ngành về kinh tế, xuất nhập khẩu, ngoại ngữ, tiếng Trung giao tiếp khá.
- Sử dụng máy tính, email, excel thành thạo.

Tại CÔNG TY TNHH KS ONE CHEMICAL Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KS ONE CHEMICAL

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KS ONE CHEMICAL

CÔNG TY TNHH KS ONE CHEMICAL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 8-BT2, ngõ 7 phố Phạm Tiến Duật, Khu Đô Thị Handiresco Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

