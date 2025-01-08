Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH KS ONE CHEMICAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 400 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Điều phối xe giao hàng cho khách.

- Chuẩn bị các tài liệu liên quan cần thiết cho sale (đơn đặt hàng, báo giá, phiếu giao hàng, quản lý tồn kho,...)

- Lập kế hoạch bán hàng, gửi báo giá và chốt hợp đồng với khách hàng.

- Gửi yêu cầu (mẫu / đơn hàng) và theo dõi tiến độ với các NCC.

- Phối hợp với các phòng ban để hoàn thành tốt các công việc được giao.

- Theo dõi công nợ của khách hàng.