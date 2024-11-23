Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN GALLANT DACHAN SEAFOOD làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: Đường số 4, KCN Quảng Phú, Phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phiên dịch cho chủ quản tại các cuộc họp

- Hỗ trợ chủ quản trong giao tiếp, quản lý nhân viên và sắp xếp công việc tại bộ phận

- Phối hợp/hỗ trợ với các đoàn đánh giá khi có đánh giá

- Theo dõi tiến độ làm việc hàng ngày bộ phận mình phụ trách

- Các công việc khác theo yêu cầu công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Tiếng Trung (khả năng nghe, nói, đọc, viết tốt)

Có 01-02 kinh nghiệm làm trợ lý là một lợi thế

Có khả năng làm việc nhóm, nhiệt tình, có khả năng học hỏi và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN GALLANT DACHAN SEAFOOD Thì Được Hưởng Những Gì

Du lịch hàng năm

Thưởng Tết hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN GALLANT DACHAN SEAFOOD

