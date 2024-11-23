Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN GALLANT DACHAN SEAFOOD làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN GALLANT DACHAN SEAFOOD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ngãi: Đường số 4, KCN Quảng Phú, Phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phiên dịch cho chủ quản tại các cuộc họp
- Hỗ trợ chủ quản trong giao tiếp, quản lý nhân viên và sắp xếp công việc tại bộ phận
- Phối hợp/hỗ trợ với các đoàn đánh giá khi có đánh giá
- Theo dõi tiến độ làm việc hàng ngày bộ phận mình phụ trách
- Các công việc khác theo yêu cầu công việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Tiếng Trung (khả năng nghe, nói, đọc, viết tốt)
Có 01-02 kinh nghiệm làm trợ lý là một lợi thế
Có khả năng làm việc nhóm, nhiệt tình, có khả năng học hỏi và tinh thần trách nhiệm cao.
Có 01-02 kinh nghiệm làm trợ lý là một lợi thế
Có khả năng làm việc nhóm, nhiệt tình, có khả năng học hỏi và tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN GALLANT DACHAN SEAFOOD Thì Được Hưởng Những Gì
Du lịch hàng năm
Thưởng Tết hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ
Thưởng Tết hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN GALLANT DACHAN SEAFOOD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI