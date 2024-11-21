Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô TT1, KCN Tân Phú Trung, ấp Trạm Bơm, X.Tân Phú Trung, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Giám sát quy trình vận hành hằng ngày của công ty, thu thập những thông tin số liệu và báo cáo. Xử lý các vấn đề phát sinh và báo cáo lại cho Tổng giám đốc;
Tham mưu xây dựng và ban hành các quy chế, quy định của công ty, ban hành các văn bản theo yêu cầu của Ban giám đốc, đảm bảo việc truyền đạt chính xác và kịp thời đến các đối tượng liên quan
Chủ động giảm quyết các vấn đề cơ bản thường ngày trong quá trình hoạt động, đồng thời báo cáo lại kịp thời những vấn đề nằm ngoài tầm xử lý và đề xuất phương án giải quyết với ban giám đốc;
Tổ chức các cuộc họp trong công ty và ghi chép biên bản cuộc họp, bao gồm cuộc họp nội bộ và thương mại; Tham gia vào các hoạt động thương mại bao gồm lên kế hoạch; Tham gia các buổi tiếp đãi đối tác và khách hàng theo nhu cầu công việc;
Hỗ trợ giải quyết các vấn đề nội bộ, sắp xếp công việc hằng ngày.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ đại học, kinh nghiệm 2 năm trở lên
Thông thạo tiếng Trung 4 kỹ năng (Bắt buộc);
Ưu tiên có kinh nghiệm làm trợ lý tổng giám đốc hoặc các vị trí quản lý tương đương;
Có kỹ năng giao tiếp tốt, năng lực phân tích; sẵn sàng tìm ra và giải quyết vấn đề;
Tích cực, chủ động làm việc, tinh thần trách nhiệm cao, chu đáo trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực : 15.000.000đ -25.000.000đ
Phụ cấp tiền cơm; khám sức khỏe định kỳ ; teambuilding hằng năm;
Tham gia các loại BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật;
Quà sinh nhật, hiếu hỉ; liên hoan bộ phận hàng quý; các chính sách hấp dẫn khác;
Môi trường làm việc năng động và nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà TTM Building, số 309 Bạch Đằng, Phường 15, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

