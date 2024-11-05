Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Sơn móng tay Beyond the peak làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Sơn móng tay Beyond the peak làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Sơn móng tay Beyond the peak
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty TNHH Sơn móng tay Beyond the peak

Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty TNHH Sơn móng tay Beyond the peak

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: Lô CN 5, cụm CN Sơn Cẩm 1, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ giám đốc lên lịch trình công việc, tiếp đón khách hàng.
Hỗ trợ giám đốc trong công tác quản lý của công ty
Các công việc khác theo yêu cầu của giám đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng Microsoft Office
2. Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt.
3. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
4. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, thể đi công tác .
5. Có kinh nghiệm quản lý sản xuất 1 năm

Tại Công ty TNHH Sơn móng tay Beyond the peak Thì Được Hưởng Những Gì

1. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành của pháp luật
2. Mức lương 8.000.000- 10.000.000
3. Được làm việc trong môi trường năng động, thoải mái. Cơ hội phát triển lớn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sơn móng tay Beyond the peak

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sơn móng tay Beyond the peak

Công ty TNHH Sơn móng tay Beyond the peak

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng T6-1, tại Lô CN5 Cụm Công nghiệp Sơn Cẩm 1, Xã Sơn Cẩm, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

