Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Sơn móng tay Beyond the peak làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Lô CN 5, cụm CN Sơn Cẩm 1, TP Thái Nguyên

Hỗ trợ giám đốc lên lịch trình công việc, tiếp đón khách hàng.

Hỗ trợ giám đốc trong công tác quản lý của công ty

Các công việc khác theo yêu cầu của giám đốc

1. Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng Microsoft Office

2. Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt.

3. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

4. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, thể đi công tác .

5. Có kinh nghiệm quản lý sản xuất 1 năm

1. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành của pháp luật

2. Mức lương 8.000.000- 10.000.000

3. Được làm việc trong môi trường năng động, thoải mái. Cơ hội phát triển lớn

