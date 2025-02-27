Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng + % hoa hồng theo doanh số (12 - 20TR) Thưởng KPI, doanh số tháng/quý/năm. Môi trường làm việc thoải mái , thân thiện, hoà đồng , trẻ trung Được đào tạo và kèm cặp bởi các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tại các start - up và tập đoàn lớn., Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tư vấn & Chốt đơn hàng

Chủ động tư vấn, thuyết phục, giải đáp thắc mắc, xử lý từ chối, của khách hàng qua tin nhắn, bình luận, hotline.

Theo dõi đơn hàng, phối hợp với bộ phận vận hành để đảm bảo giao hàng đúng tiến độ.

Quản lý khách hàng & CSKH

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.

Tối ưu hiệu suất bán hàng

Theo dõi hiệu quả chốt đơn, đề xuất cải thiện quy trình tư vấn.

Phối hợp với team marketing để triển khai các chương trình ưu đãi, mini game, livestream, seeding

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực bán hàng online, ưu tiên ngành mỹ phẩm, dược phẩm, FMCG.

Hiểu biết về các kênh bán hàng online: Facebook, TikTok Shop, Shopee, Lazada, Zalo, Website.

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, chốt đơn tốt.

Năng động, chịu khó học hỏi, có trách nhiệm với công việc.

Biết sử dụng phần mềm quản lý đơn hàng, chatbot là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM

