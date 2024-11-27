Tuyển Thực phẩm đồ uống Công ty TNHH Guta Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Công ty TNHH Guta Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Thực phẩm đồ uống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực phẩm đồ uống Tại Công ty TNHH Guta Việt Nam

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực phẩm đồ uống Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Quản lý doanh thu, chi phí, nhân sự:
Theo dõi và đánh giá doanh thu, đề xuất chương trình phù hợp để thúc đẩy doanh thu.
Đảm bảo doanh thu và các chi phí về lương, nguyên vật liệu trong mức quy định của công ty.
Theo dõi, cập nhật biến động nhân sự trong khu vực.
Phân công, chia lịch làm việc, phân bổ nhân sự cửa hàng.
Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu, múc độ hao hụt nguyên vật liệu, tồn kho,...
2. Quản lý hàng hóa:
Đảm bảo cửa hàng luôn có đủ hàng hóa và điều chỉnh tồn kho phù hợp.
Quản lý bảo trì và bảo dưỡng thiết bị cửa hàng, thông báo khi có sự cố.
Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Vận Hành F&B
Địa điểm làm việc: các cửa hàng GUTA CAFE khu vực quận 6, quận 10 và quận Tân Bình

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên tại vị trí quản lý nhà hàng/cửa hàng với quy mô lớn (SL từ 10 - 15 nhân sự) trong lĩnh vực F&B.
Có hiểu biết trong quản lý chi phí nhân sự, chi phí nguyên vật liệu là một lợi thế...
Nam/Nữ tuổi từ 20 - 30 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên.
Tinh thần trách nhiệm, nhanh nhẹn, tự tin, thái độ cầu tiến trong cầu việc.
Tin học văn phòng, excel cơ bản.

Tại Công ty TNHH Guta Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Sau 3-6 tháng promote lên AM (do OM đánh giá năng lực)
Lương tháng 13, thưởng các dịp lễ tết, thưởng doanh thu cuối năm.
Thưởng KPI dựa trên hiệu suất công việc.
Có các lớp đào tạo giúp nâng cao tay nghề, trình độ.
Môi trường thân thiện, hòa đồng, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Guta Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 146 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

