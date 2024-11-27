Tuyển Thực phẩm đồ uống Công ty TNHH Guta Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận 1

Thực phẩm đồ uống

Quản lý doanh thu, chi phí, nhân sự:

Theo dõi và đánh giá doanh thu, đề xuất chương trình phù hợp để thúc đẩy doanh thu.

Đảm bảo doanh thu và các chi phí về lương, nguyên vật liệu trong mức quy định của công ty.

Theo dõi, cập nhật biến động nhân sự trong khu vực.

Phân công, chia lịch làm việc, phân bổ nhân sự cửa hàng.

Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu, múc độ hao hụt nguyên vật liệu, tồn kho,...

2. Quản lý hàng hóa:

Đảm bảo cửa hàng luôn có đủ hàng hóa và điều chỉnh tồn kho phù hợp.

Quản lý bảo trì và bảo dưỡng thiết bị cửa hàng, thông báo khi có sự cố.

Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Trưởng phòng Vận Hành F&B

Địa điểm làm việc: các cửa hàng GUTA CAFE khu vực quận 6, quận 10 và quận Tân Bình

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên tại vị trí quản lý nhà hàng/cửa hàng với quy mô lớn (SL từ 10 - 15 nhân sự) trong lĩnh vực F&B.

Có hiểu biết trong quản lý chi phí nhân sự, chi phí nguyên vật liệu là một lợi thế...

Nam/Nữ tuổi từ 20 - 30 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Tinh thần trách nhiệm, nhanh nhẹn, tự tin, thái độ cầu tiến trong cầu việc.

Tin học văn phòng, excel cơ bản.

Quyền Lợi Được Hưởng

Sau 3-6 tháng promote lên AM (do OM đánh giá năng lực)

Lương tháng 13, thưởng các dịp lễ tết, thưởng doanh thu cuối năm.

Thưởng KPI dựa trên hiệu suất công việc.

Có các lớp đào tạo giúp nâng cao tay nghề, trình độ.

Môi trường thân thiện, hòa đồng, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

