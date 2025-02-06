Tuyển Trưởng ca Cty TNHH Enshu Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 19, Đường 3, VSIP Bắcc Ninh, TX Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện các công việc mà cấp trên giao phó.

• Quản lý, giám sát công đoạn dập, mạ

• Đảm nhiệm tất cả các công việc của cấp trên khi cấp trên vắng mặt.

• Phân ca, sắp xếp, phân công công việc của nhân viên trong nhóm sao cho phù hợp.

• Lập kế hoạch đào tạo cho công nhân viên mới và kế hoạch đào tạo nâng cao của nhóm.

• Lập sơ đồ tổ chức của bộ phận.

• Báo cáo công việc, cải tiến về an toàn, 5S trong bộ phận...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty về cơ khí trên 1 năm

• Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành kỹ thuật

• Ưu tiên Có kinh nghiệm quản lý hoặc trong lĩnh vực gia công, cơ khí

• Sử dụng thành thạo Office VP, biết đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật cơ bản, sử dụng được các dụng cụ đo

• Có tinh thần trách nhiệm cao

• Giới tính: Nam

• Tuổi: Từ 25 tuổi

Tại Cty TNHH Enshu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

