Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô B7 - B8 - B9 KCN Khánh Đông, X. Xuân Thới Sơn, H. Hóc Môn, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Chuẩn bị hàng hóa theo yêu cầu từ thủ kho

• Quản lý đội ngũ nhân viên chuẩn bị hàng, quản lý nhân viên đóng gói E - com, dán tem.

• Lên kế hoạch dán tem, nhãn phụ các loại hàng hóa nhập khẩu

• Báo cáo cấp trên khi phát hiện lỗi sản phẩm thuộc về nhà cung cấp

• Quản lý và đặt tem nhãn phụ theo Parking List

• Theo dõi quản lý và đặt bao bì đóng gói sử dụng trong kho.

• Vệ sinh khu vực dán tem nhãn

• Phù hợp cấp bậc tổ trưởng, hay leader nhân viên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu tốt nghiệp THPT.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong kho vận, quản lý nhóm nhân sự hoặc các vị trí tương đương.

- Kỹ năng:

+ Quản lý, phân công công việc hiệu quả.

+ Kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt với đồng đội.

+ Sử dụng được các thiết bị, dụng cụ trong kho (nếu có).

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin