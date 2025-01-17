Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/03/2025
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH

Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô B7

- B8

- B9 KCN Khánh Đông, X. Xuân Thới Sơn, H. Hóc Môn, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Chuẩn bị hàng hóa theo yêu cầu từ thủ kho
• Quản lý đội ngũ nhân viên chuẩn bị hàng, quản lý nhân viên đóng gói E - com, dán tem.
• Lên kế hoạch dán tem, nhãn phụ các loại hàng hóa nhập khẩu
• Báo cáo cấp trên khi phát hiện lỗi sản phẩm thuộc về nhà cung cấp
• Quản lý và đặt tem nhãn phụ theo Parking List
• Theo dõi quản lý và đặt bao bì đóng gói sử dụng trong kho.
• Vệ sinh khu vực dán tem nhãn
• Phù hợp cấp bậc tổ trưởng, hay leader nhân viên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu tốt nghiệp THPT.
- Ưu tiên người có kinh nghiệm làm việc trong kho vận, quản lý nhóm nhân sự hoặc các vị trí tương đương.
- Kỹ năng:
+ Quản lý, phân công công việc hiệu quả.
+ Kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt với đồng đội.
+ Sử dụng được các thiết bị, dụng cụ trong kho (nếu có).

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TRUNG MINH THÀNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 5, 60A Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-chuyen-to-truong-san-xuat-thu-nhap-10tr-12tr-thang-tai-ho-chi-minh-job316009
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Fukoku Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 550 USD
Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 08/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Link Electronics
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Link Electronics làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Link Electronics
Hạn nộp: 27/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu làm việc tại Bắc Giang thu nhập 400 - 12 USD
Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
Hạn nộp: 15/04/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Đã hết hạn 400 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shindengen Vietnam Co., Ltd
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Shindengen Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Shindengen Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Hải Dương Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Fukoku Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 550 USD
Fukoku Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 400 - 550 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 08/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Link Electronics
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Link Electronics làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Link Electronics
Hạn nộp: 27/04/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu làm việc tại Bắc Giang thu nhập 400 - 12 USD
Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
Hạn nộp: 15/04/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Đã hết hạn 400 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shindengen Vietnam Co., Ltd
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Shindengen Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Shindengen Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Hải Dương Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 27/02/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất