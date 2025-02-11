Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 600 USD

Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 600 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Mức lương
500 - 600 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 930 C2 Đường C, KCN Cát Lái, Cụm II, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, Tp. HCM

Mô Tả Công Việc Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Với Mức Lương 500 - 600 USD

- Có kinh nghiệm Quản lý nhân viên ít nhất 01 năm ở các vị trí: Tổ phó/ Tổ Trưởng/ Giám Sát.
- Chịu trách nhiệm quản lý và điều phối hoạt động của Tổ Tiện Ích.
- Vận hành và bảo dưỡng máy móc bên ngành dược phẩm: máy móc thuốc viên và thuốc nước
- Vận hành hệ thống HVAC, hệ thống nước (RO, Tinh khiết, Cất), PCCC và lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng.
- Phối hợp bộ phận QA viết và thực hiện thẩm định lắp đặt, vận hành, chất lượng máy móc nhà xưởng đánh giá khả năng hoạt động của thiết bị máy móc.
- Tham gia thẩm định đánh giá máy móc thiết bị và các thủ tục tiêu chuẩn đúng với nhà máy dược cho các loại máy
- Quản lý nhà thầu khi lắp đặt, thẩm định, bàn giao máy móc thiết bị, nhà xưởng
- Kiểm tra chặt chẽ thiết bị máy móc, các thủ tục qui trình để sẵn sàng đón các đoàn thanh tra
- Đánh giá chất lượng nhà cung cấp thiết bị nhà thầu hằng năm cùng với các bộ phận liên quan.
- Quản lý thiết bị dự phòng cho các máy móc trong nhà máy
- Lập bản kế hoạch bảo trì dự phòng cho các máy móc,hệ thống tiện ích và được cập nhật hằng năm.
- Cập nhật các qui trình thẩm định và tái thẩm định
- Báo cáo tình hình máy móc hàng tuần và hàng tháng thiết bị cho quản lý
- Cải tiến hiệu năng máy móc để đạt năng suất cao nhất
- Quản lý nhân sự trong tổ.

Với Mức Lương 500 - 600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 3/2

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 601 Cách Mạng Tháng 8, Phường 15, Quận 10, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

