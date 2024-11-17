Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 tháp AB tòa nhà Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân

Quản lý nhóm từ 5-10 nhân viên

Xây dựng và triển triển khai kế hoạch làm việc cho team, gửi KPI theo ngày, tuần.

Lên quy trình quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên; Hỗ trợ xử lý tình huống, huấn luyện nhân viên về kỹ năng giao tiếp qua điện thoại và nghiệp vụ sản phẩm.

Phân bổ data khách hàng mới cho nhân viên.

Giám sát chất lượng, số cuộc gọi của từng nhân viên hàng ngày theo chỉ tiêu bắt buộc của công ty

Theo dõi, đánh giá, báo cáo kết quả công việc của từng nhân viên phụ trách và của cả nhóm

Giám sát và cải tiến quy trình để cải thiện KPIs, trải nghiệm của khách hàng và năng suất công việc.

Lập kế hoạch để hoàn thành công việc tồn đọng nhưng vẫn duy trì KPIs tốt.

Phối hợp với các nhóm / phòng ban khác để đạt được mục tiêu kinh doanh

Xử lý các vấn đề trong quá trình tư vấn và làm việc của nhân viên: Khách hàng khó tiếp cận, Khách hàng cần hỗ trợ gấp trong ngày

Tiếp nhận đào tạo cho nhân viên mới

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 99- 95

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở sản phẩm chăm sóc sức khoẻ

Có kỹ năng lãnh đạo và đào tạo nhóm, khả năng nắm bắt tâm lý con người.

Kỹ năng giải quyết vấn đề để hỗ trợ nhân viên trong nhóm khi gặp khó khăn trong cuộc gọi

Có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

MỨC LƯƠNG: 10 - 15 triệu/thang (bao gồm: LC+ thưởng + phụ cấp gửi xe, điện thoại + thưởng hoa hồng doanh số + thưởng xếp loại

Cơ hội thăng tiến và phát triển theo lộ trình rõ ràng

Lương tháng 13, xét tăng lương 6 tháng/lần

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành.

Phép năm 12 ngày

Cơ hội du lịch trong và ngoài nước cùng công ty, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

