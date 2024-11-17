Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
- Hà Nội: Tầng 4 tháp AB tòa nhà Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Quản lý nhóm từ 5-10 nhân viên
Xây dựng và triển triển khai kế hoạch làm việc cho team, gửi KPI theo ngày, tuần.
Lên quy trình quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên; Hỗ trợ xử lý tình huống, huấn luyện nhân viên về kỹ năng giao tiếp qua điện thoại và nghiệp vụ sản phẩm.
Phân bổ data khách hàng mới cho nhân viên.
Giám sát chất lượng, số cuộc gọi của từng nhân viên hàng ngày theo chỉ tiêu bắt buộc của công ty
Theo dõi, đánh giá, báo cáo kết quả công việc của từng nhân viên phụ trách và của cả nhóm
Giám sát và cải tiến quy trình để cải thiện KPIs, trải nghiệm của khách hàng và năng suất công việc.
Lập kế hoạch để hoàn thành công việc tồn đọng nhưng vẫn duy trì KPIs tốt.
Phối hợp với các nhóm / phòng ban khác để đạt được mục tiêu kinh doanh
Xử lý các vấn đề trong quá trình tư vấn và làm việc của nhân viên: Khách hàng khó tiếp cận, Khách hàng cần hỗ trợ gấp trong ngày
Tiếp nhận đào tạo cho nhân viên mới
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở sản phẩm chăm sóc sức khoẻ
Có kỹ năng lãnh đạo và đào tạo nhóm, khả năng nắm bắt tâm lý con người.
Kỹ năng giải quyết vấn đề để hỗ trợ nhân viên trong nhóm khi gặp khó khăn trong cuộc gọi
Có laptop cá nhân để làm việc
Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến và phát triển theo lộ trình rõ ràng
Lương tháng 13, xét tăng lương 6 tháng/lần
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành.
Phép năm 12 ngày
Cơ hội du lịch trong và ngoài nước cùng công ty, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
Tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
