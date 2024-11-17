Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Công ty TNHH MTV Alifaco
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 tháp AB tòa nhà Imperia Garden, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Quản lý nhóm từ 5-10 nhân viên
Xây dựng và triển triển khai kế hoạch làm việc cho team, gửi KPI theo ngày, tuần.
Lên quy trình quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên; Hỗ trợ xử lý tình huống, huấn luyện nhân viên về kỹ năng giao tiếp qua điện thoại và nghiệp vụ sản phẩm.
Phân bổ data khách hàng mới cho nhân viên.
Giám sát chất lượng, số cuộc gọi của từng nhân viên hàng ngày theo chỉ tiêu bắt buộc của công ty
Theo dõi, đánh giá, báo cáo kết quả công việc của từng nhân viên phụ trách và của cả nhóm
Giám sát và cải tiến quy trình để cải thiện KPIs, trải nghiệm của khách hàng và năng suất công việc.
Lập kế hoạch để hoàn thành công việc tồn đọng nhưng vẫn duy trì KPIs tốt.
Phối hợp với các nhóm / phòng ban khác để đạt được mục tiêu kinh doanh
Xử lý các vấn đề trong quá trình tư vấn và làm việc của nhân viên: Khách hàng khó tiếp cận, Khách hàng cần hỗ trợ gấp trong ngày
Tiếp nhận đào tạo cho nhân viên mới

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở sản phẩm chăm sóc sức khoẻ
Có kỹ năng lãnh đạo và đào tạo nhóm, khả năng nắm bắt tâm lý con người.
Kỹ năng giải quyết vấn đề để hỗ trợ nhân viên trong nhóm khi gặp khó khăn trong cuộc gọi
Có laptop cá nhân để làm việc

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

MỨC LƯƠNG: 10 - 15 triệu/thang (bao gồm: LC+ thưởng + phụ cấp gửi xe, điện thoại + thưởng hoa hồng doanh số + thưởng xếp loại
Cơ hội thăng tiến và phát triển theo lộ trình rõ ràng
Lương tháng 13, xét tăng lương 6 tháng/lần
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành.
Phép năm 12 ngày
Cơ hội du lịch trong và ngoài nước cùng công ty, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
Tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật hàng tháng, tiệc noel, tất niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tháp AB Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

