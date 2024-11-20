Tuyển Content Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược nội dung: Xây dựng và thực hiện chiến lược nội dung phù hợp với mục tiêu thương hiệu và chiến dịch marketing của công ty.

Quản lý và phát triển đội ngũ content: Điều phối công việc, đào tạo và hướng dẫn đội ngũ content đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc.

Sáng tạo nội dung đa kênh và kiểm soát chất lượng nội dung: Sản xuất nội dung cho các nền tảng mạng xã hội, FB, Tiktok, website và các kênh truyền thông khác, bao gồm bài viết, hình ảnh, video và các nội dung tương tác khác.

Phân tích và đánh giá hiệu quả: Theo dõi và phân tích các chỉ số đánh giá hiệu quả, đưa ra các biện pháp cải thiện và tối ưu hóa chiến lược.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng: Liên tục theo dõi xu hướng mới trong ngành mẹ và bé, nghiên cứu hành vi người tiêu dùng để cập nhật chiến lược phù hợp.

Hợp tác với các bộ phận liên quan: Làm việc chặt chẽ với team Thiết kế, Editor, Ads, và các đối tác bên ngoài để đảm bảo sự nhất quán trong các chiến dịch Marketing.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành marketing, truyền thông, báo chí

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực content marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành hàng mẹ và bé, TP CN, làm đẹp...

Kỹ năng quản lý từ 1-2 năm trở lên: Có khả năng quản lý, điều phối đội nhóm từ 3-5 người, kỹ năng lãnh đạo và phát triển nhân sự.

Khả năng lập kế hoạch dài hạn và triển khai các chiến dịch nội dung hiệu quả.

Kỹ năng viết và sáng tạo nội dung: Thành thạo trong việc sáng tạo nội dung chất lượng, phong cách đa dạng và linh hoạt. Có khả năng viết trên nhiều nền tảng khác nhau

Kỹ năng giao tiếp và hợp tác: Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt với các phòng ban khác nhau.

Ưu tiên am hiểu thị trường mẹ và bé: Hiểu đặc điểm của khách hàng mục tiêu và xu hướng tiêu dùng trong ngành hàng.

Tinh thần chủ động: Sẵn sàng học hỏi, đổi mới và không ngại thử nghiệm những ý tưởng mới.

Có khả năng sử dụng tốt các công cụ: Chat GPT, Gemini, AI...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Về thu nhập: Mức lương: 14.000.000 - 18.000.000VNĐ

Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng

Thưởng tháng lương thứ 13,14,15

Review tăng lương cố định 2 lần/năm

Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều có thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)

Thưởng sáng kiến, kaizen theo phong trào phát động hàng tháng

Công ty quan tâm về phát triển nguồn lực nội bộ: outsource các gói đào tạo từ chuyên gia và các khóa đào tạo chuyên môn nội bộ hàng tuần.

Về môi trường và con người:

Các hoạt động kết nối Ngày yêu thương (picnic, sinh nhật, xem phim, haidilao...) siêu thú vị hàng tháng

Du lịch, team building, tôn vinh, Year End party..

Các CLB cầu lông, chạy bộ, đạp xe tự do..

Văn phòng tiện ích: Ghế Massage, tủ lạnh, thảm nghỉ trưa, tủ nước & đồ ăn nhẹ free, game vui hàng ngày

Chính sách mua hàng nội bộ với chiết khấu ưu đãi (Mẹ & bé, Sữa, TPCN)

Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, năng lượng tích cực và cầu thị.

Về đào tạo:

Hoạt động đào tạo nội bộ hàng tuần

Quỹ đào tạo từ chuyên gia 300 triệu/năm

Phúc lợi khác:

BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước, nghỉ phép 12 ngày/năm... theo quy định của nhà nước.

Tham gia sự kiện của công ty: Sinh nhật, hiếu, hỉ, tôn vinh, teambuilding, du lịch năm, kick-off...

Có ưu đãi khi mua sản phẩm của Công ty

Được sử dụng các tiện nghi: Tủ lạnh, cây nước ngọt free, tham nghỉ trưa, máy lọc không khí..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin