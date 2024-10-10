Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 238 - 240 - 242 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, Gò Vấp, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Thực thiện tư vấn thuế cho khách hàng sử dụng dịch vụ của nhân sự cấp dưới trong nhóm quản lý. Kiểm tra, rà soát báo cáo thuế tháng, quý, BCTC năm, tờ khai quyết toán thuế cho nhân sự cấp dưới trước khi nộp. Hỗ trợ, hướng dẫn nhân sự cấp dưới hoàn thiện số liệu, chứng từ liên quan đến báo cáo thuế, dữ liệu kế toán của khách hàng đang phụ trách. Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu. Hoặc việc ngoài khả năng xử lý của nhân sự cấp dưới Đảm bảo nhân sự thực hiện các báo cáo, và xử lý dữ liệu kế toán đúng hạn, đúng luật. Báo cáo những bất cập trong công việc, đề xuất phương án xử lý cho cấp quản lý. Quản lý, kiểm soát công việc của nhân sự trong team phụ trách.

Thực thiện tư vấn thuế cho khách hàng sử dụng dịch vụ của nhân sự cấp dưới trong nhóm quản lý.

Kiểm tra, rà soát báo cáo thuế tháng, quý, BCTC năm, tờ khai quyết toán thuế cho nhân sự cấp dưới trước khi nộp.

Hỗ trợ, hướng dẫn nhân sự cấp dưới hoàn thiện số liệu, chứng từ liên quan đến báo cáo thuế, dữ liệu kế toán của khách hàng đang phụ trách.

Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu. Hoặc việc ngoài khả năng xử lý của nhân sự cấp dưới

Đảm bảo nhân sự thực hiện các báo cáo, và xử lý dữ liệu kế toán đúng hạn, đúng luật.

Báo cáo những bất cập trong công việc, đề xuất phương án xử lý cho cấp quản lý.

Quản lý, kiểm soát công việc của nhân sự trong team phụ trách.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, thuế Có 03 năm kinh nghiệm làm kế toán. Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu và sử dụng phần mềm kế toán Misa. Nắm rõ các quy định của Nhà nước về Kế toán và Thuế Có khả năng điều hành và bao quát công việc. Có tư duy cầu tiến, chịu khóc học hỏi tìm hiểu về công việc chuyên môn.

Đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, thuế

Có 03 năm kinh nghiệm làm kế toán.

Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu và sử dụng phần mềm kế toán Misa.

Nắm rõ các quy định của Nhà nước về Kế toán và Thuế

Có khả năng điều hành và bao quát công việc. Có tư duy cầu tiến, chịu khóc học hỏi tìm hiểu về công việc chuyên môn.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp + HH team Được đi du lịch 1 năm/lần Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của pháp luật. Review lương 1 năm 1 lần Các khoản thưởng, phúc lợi hàng năm; Lương tháng 13. Chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện và hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn kế toán, thuế, sử dụng phần mềm kế toán

Lương cơ bản + phụ cấp + HH team

Được đi du lịch 1 năm/lần

Được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, y tế theo quy định của pháp luật.

Review lương 1 năm 1 lần

Các khoản thưởng, phúc lợi hàng năm;

Lương tháng 13.

Chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định nhà nước.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được tham gia các khoá đào tạo, huấn luyện và hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn kế toán, thuế, sử dụng phần mềm kế toán

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin