Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI làm việc tại Thái Bình thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Thái Bình: Mức lương chức danh lên đến 15 triệu/tháng + Lương doanh số. Chế độ thưởng 6 tháng, thưởng cuối năm và các chính sách thưởng đánh giá kết quả công việc tháng/quý theo quy định Công ty; thưởng thành tích sáng kiến, ...hấp dẫn khác. Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động. Các hoạt động tập thể, teambuilding, các sự kiện nội bộ, training nội bộ. Cơ hội thăng tiến cao, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Hướng dẫn và hỗ trợ các nhân viên kinh doanh trong việc tiếp cận và chăm sóc đại lý ô tô, bán các sản phẩm phụ tùng ô tô.
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho đội nhóm theo từng thời điểm, xác định mục tiêu bán hàng và hướng dẫn nhân viên thực hiện kế hoạch để đạt được chỉ tiêu.
Lập kế hoạch tiếp cận, xây dựng phương án bán hàng phù hợp với từng đại lý, đảm bảo sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu của gara ô tô.
Quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng, phân loại theo từng khu vực và thị trường. Tham mưu cho Ban Giám đốc các chiến lược kinh doanh phù hợp với từng địa bàn.
Theo dõi công nợ, xử lý các khiếu nại từ khách hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ sau bán hàng và các chế độ bảo hành, bảo trì.
Phối hợp với phòng Marketing và các bộ phận khác để triển khai các hoạt động quảng bá, sự kiện nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng.
Tạo dựng mối quan hệ lâu dài với đại lý hiện có và xây dựng mạng lưới khách hàng mới, đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng.
Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh, đảm bảo họ có đầy đủ kỹ năng và kiến thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Báo cáo và đánh giá: Lập báo cáo doanh số và kết quả kinh doanh theo ngày/tuần/tháng/quý/năm. Thực hiện báo cáo chi tiết về cơ sở dữ liệu khách hàng, thị trường phụ trách, và các vấn đề liên quan đến khiếu nại khách hàng.
Báo cáo và đánh giá
Đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa quy trình bán hàng và hỗ trợ hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng đại học trở lên trong các lĩnh vực liên quan: Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, Tiếp thị, Marketing, công nghệ ô tô, kỹ thuật, cơ khí...
Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên tại vị trí tương đương.
Có kiến thức thị trường về lĩnh vực phụ tùng ô tô, xe ô tô tải Trung Quốc là một lợi thế
Khả năng xây dựng mối quan hệ và giao tiếp tốt trong nội bộ và với đối tác, các bộ phận phòng ban.
Khả năng chịu áp lực công việc, thích ứng tốt với sự thay đổi
Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ÔTÔ AN THÁI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 288, Trần Thái Tông, phường Tiền Phong, TP Thái Bình

