Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CDC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 562 Cộng Hòa - P.13, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Quản lý, tuyển dụng, điều hành team marketing để đạt được mục tiêu của Ban lãnh đạo. Xây dựng thiết lập quy trình làm việc tối ưu cho team marketing. Giám sát, đào tạo và hỗ trợ các bộ phận (content, ads, design...). Lên kế hoạch marketing cho các dịch vụ của Bệnh viện theo từng chiến dịch (tháng, quý, năm). Xây dựng và quản lý nội dung các kênh Social Media của bệnh viện (trang Facebook, kênh Tiktok, website...). Phân tích thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra chiến lược marketing phù hợp. Chịu trách nhiệm với tiến độ KPI, đánh giá, báo cáo hiệu suất công việc với Ban lãnh đạo. Tham mưu kế hoạch chiến lược marketing cụ thể phù hợp với yêu cầu của Ban lãnh đạo. Chuẩn bị, giám sát ngân sách tiếp thị được phân bổ.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/nữ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing/báo chí hoặc liên quan. Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ, làm đẹp. Có kinh nghiệm leader team marketing ít nhất 2 năm Kỹ năng: Sử dụng thành thạo các mạng xã hội (facebook, tiktok, instagram...). Hiểu rõ vận hành các kênh quảng cáo (facebook ads, tiktok ads...). Có khả năng lãnh đạo và phân bổ công việc đội nhóm. Thành thạo các công cụ đo lường hiệu suất. Kỹ năng giao tiếp, phân tích và giải quyết vấn đề. Có khả năng học hỏi nhanh, khả năng tư duy sáng tạo đáp ứng công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CDC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: ≥ 15M (lương cơ bản + phụ cấp + thưởng KPI) không giới hạn lương deal theo năng lực ứng viên. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp bệnh viện chuẩn 5 sao. Được hưởng phúc lợi xã hội, đóng BHXH đầy đủ. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Team building + du lịch hàng năm. Hỗ trợ cơm trưa văn phòng, phí gửi xe...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CDC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin