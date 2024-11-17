Tuyển Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Long An

. Thiết lập mục tiêu chất lượng của bộ phận và công ty nhằm biến tầm nhìn tổ chức thành thực tiễn

- Phối hợp với các bộ phận đề xuất/định hướng các phương án/chương trình thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.

- Phối hợp với nhân viên hệ thống báo cáo định kỳ các kết quả mục tiêu đã đề ra.

- Phối hợp với bộ phận mua hàng, phát triển sản phẩm để thiết lập các yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng nguyên vật liệu

- Đề xuất và thiết lập các mục tiêu chất lượng đối với nhà cung cấp

- Thiết lập các quy trình, phương pháp kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu từ nhà cung cấp nhằm đảm bảo nguyên vật liệu đạt yêu cầu trước khi đưa vào sản xuất

- Xem xét, đánh giá kết quả chất lượng của nguyên vật liệu, kết quả so với mục tiêu đề ra và yêu cầu nhà cung cấp thực hiện các biện pháp khắc phục về quy trình sản xuất, hệ thống kiểm soát chất lượng nhằm đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu đáp ứng đúng tiêu chuẩn cũng như mục tiêu đã được thiết lập

- Lập kế hoạch, tiêu chuẩn kiểm tra NCC định kỳ

- Phát triển và thiết lập các quy trình, tiêu chuẩn và hệ thống đo lường, kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất

Xem xét, đánh giá kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm và cho quyết định xuất hàng

- Ghi nhận, xem xét đánh giá các sự cố, lỗi chất lượng và làm việc với bộ phận sản xuất, kỹ thuật đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả.

-Đề xuất các thay đổi và cải tiến chất lượng sản phẩm, quy trình, hệ thống kiểm soát và quản lý chất lượng

- Quản lý, kiểm soát các thiết bị đo lường được hiệu chuẩn, bảo trì định kỳ đảm bảo hoạt động tốt phục vụ công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm.

- Đánh giá rủi ro và hiệu quả của những thay đổi, cải tiến được thực hiện.

- Đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên và giám sát thực hiện các công việc của phòng quản lý chất lượng.

- Phát triển và thiết lập các quy trình, tiêu chuẩn và hệ thống đo lường, kiểm soát chất lượng

- Thực hiện chương trình đánh giá nội bộ. Tiếp nhận các đánh giá về hệ thống quản lý chất lượng trong và ngoài nước nhằm đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng hoạt động tốt, hiệu quả và tuân thủ đúng yêu cầu

- Lập kế hoạch, xây dựng hệ thống quản lý, đánh giá chất lượng theo đúng tiêu chuẩn ISO

- Thường xuyên review lại các quy trình, biểu mẫu, tiêu chuẩn cơ sở và có chỉnh sửa, cập nhật kịp thời nhằm đáp ứng công việc hiệu quả

- Thực hiện báo cáo tuần, tháng, và báo cáo năm theo quy định của phòng

-Phối hợp các bộ phận liên quan tìm nguyên nhân gốc rễ, phân tích lỗi khi có khiếu nại khách hàng về chất lượng, đưa ra hành động khắc phục và phòng tránh

-Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên