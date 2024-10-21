Tuyển Đầu tư và Tài trợ Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Cần Thơ thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ - Long An - Hồ Chí Minh ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Đầu tư và Tài trợ Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Phát triển đầu mối thu nợ trả góp tại các tỉnh miền Đông và miền Tây Trực tiếp xử lý các ca nợ khó thu cần hỗ trợ Giám sát hiện trường các ca theo chỉ định của công ty Thường xuyên công tác các tỉnh để theo sát hoạt động của bộ phận trong phạm vi quản lý.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Cao đẳng/Đại học trở lên. Ưu tiên ứng viên có thể đi công tác tỉnh Độ tuổi: 22 - 35 tuổi Ưu tiên đã có kinh nghiệm liên quan đến Thu hồi, Quản lý thu ngân..... Kỹ năng word, excel tốt Chăm chỉ, chịu khó Trách nhiệm cao, tận tâm với công việc

Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng xứng đáng theo năng lực: từ 15 - 18 triệu đồng/ tháng. Trong đó bao gồm lương cứng, trợ cấp, thưởng theo hiệu quả công việc. Hỗ trợ công tác phí trọn gói cho 1 ngày tại các tỉnh: 150.000 VNĐ/ Ngày. Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, tết theo quy định chung của Luật Lao động Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến Tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ và Dịch vụ 3T

