Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 212 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Quản lý, phát triển và hỗ trợ đội ngũ nhân viên telesales và triển khai các hoạt động hàng ngày
• Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn các quy định của công ty về sản phẩm, dịch vụ, văn bản liên quan trong hoạt động bán hàng cho nhóm kinh doanh
• Tổ chức thực hiện việc tổng hợp, báo cáo về kết quả hoạt động và các công tác hỗ trợ trong hoạt động bán hàng
• Đào tạo, huấn luyện và phát triển nhóm đạt được KPI đề ra
• Huấn luyện cho nhóm về quy trình nghiệp vụ, kỹ năng bán hàng
• Theo dõi chỉ tiêu và giám sát các đại lý bán hàng để đáp ứng KPI hàng ngày
• Tuyển dụng nhân viên kế thừa của đội ngũ
• Các công việc khác được giao theo yêu cầu của Manager

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 01 năm lead team sale trong ngành mĩ phẩm, thực phẩm chức năng, làm đẹp, thời trang.
• Có kiến thức tốt về internet và các xu hướng Online
• Quản lý, đào tạo đội nhóm đạt mục tiêu kinh doanh
• Nhiệt huyết, máu lửa truyền tải năng lượng cho team

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì

• Thưởng các dịp, lễ tết và các dịp đặc biệt như sinh nhật
• Review lương 1 năm/lần
• Lương cứng 12.000.000 đồng + Hoa hồng + .Thưởng. Tham gia BHXH đầy đủ
• Mua sản phẩm của công ty giá chiết khấu 50%
• Nhiều chính sách khác thuộc công đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 38, Khu phố 1 , Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

