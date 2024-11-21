Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 212 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Quản lý, phát triển và hỗ trợ đội ngũ nhân viên telesales và triển khai các hoạt động hàng ngày

• Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn các quy định của công ty về sản phẩm, dịch vụ, văn bản liên quan trong hoạt động bán hàng cho nhóm kinh doanh

• Tổ chức thực hiện việc tổng hợp, báo cáo về kết quả hoạt động và các công tác hỗ trợ trong hoạt động bán hàng

• Đào tạo, huấn luyện và phát triển nhóm đạt được KPI đề ra

• Huấn luyện cho nhóm về quy trình nghiệp vụ, kỹ năng bán hàng

• Theo dõi chỉ tiêu và giám sát các đại lý bán hàng để đáp ứng KPI hàng ngày

• Tuyển dụng nhân viên kế thừa của đội ngũ

• Các công việc khác được giao theo yêu cầu của Manager

Yêu Cầu Công Việc

• Có ít nhất 01 năm lead team sale trong ngành mĩ phẩm, thực phẩm chức năng, làm đẹp, thời trang.

• Có kiến thức tốt về internet và các xu hướng Online

• Quản lý, đào tạo đội nhóm đạt mục tiêu kinh doanh

• Nhiệt huyết, máu lửa truyền tải năng lượng cho team

Quyền Lợi

• Thưởng các dịp, lễ tết và các dịp đặc biệt như sinh nhật

• Review lương 1 năm/lần

• Lương cứng 12.000.000 đồng + Hoa hồng + .Thưởng. Tham gia BHXH đầy đủ

• Mua sản phẩm của công ty giá chiết khấu 50%

• Nhiều chính sách khác thuộc công đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển

