Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 850 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ theo năm, quý, tháng dựa trên kế hoạch kinh doanh tổng thể. Đề xuất và thực hiện xây dựng các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến hoạt động HCNS. Tham mưu cho BLĐ xây dựng cơ chế, chính sách lương thưởng, phúc lợi và lộ trình thăng tiến rõ ràng, hấp dẫn cho nhân sự. Tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ, phát triển văn hóa doanh nghiệp, xây dựng môi trường làm việc hấp dẫn cho tập ứng viên tiềm năng. Chủ trì và phối hợp với các bộ phận liên quan để giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về nhân sự, tiền lương,... Tổ chức kiểm soát, đo lường, đánh giá công việc hàng tháng. Quản lý, phân công công việc, tổ chức, giám sát việc thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của bộ phận. Tham mưu, đề xuất cho BLĐ để xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực HCNS. Thực hiện công việc khác khi BLĐ yêu cầu.

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Quản trị Nhân lực, Kinh tế, Luật hoặc các ngành nghề liên quan. Có kiến thức về luật lao động, luật BHXH,... Kiến thức về các nguồn tuyển dụng, quản trị Nhân sự. Có kinh nghiệm vị trí tại các doanh nghiệp cùng ngành nghề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương 18 – 22 triệu (Thỏa thuận theo năng lực) Lương tháng thứ 13, thưởng lễ, tết, phép năm, đóng BHXH theo đúng quy định của nhà nước. Được xét nâng chế độ, vị trí theo kết quả công việc và lộ trình của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VIFAMART

