Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV QUỐC TẾ THEKEY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV QUỐC TẾ THEKEY
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV QUỐC TẾ THEKEY

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV QUỐC TẾ THEKEY

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Biệt thự số 12A Sunrise K, The Manor Central Park Nguyễn Xiển, Hà Đông, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tiếp nhận data khách hàng tiềm năng do công ty cung cấp (khách từng mua hoặc có quan tâm đến rượu vang).
Tư vấn sản phẩm rượu vang phù hợp với nhu cầu: sử dụng tại nhà, biếu tặng, trưng bày, dùng dịp đặc biệt, quà tặng doanh nghiệp, khách kinh doanh (đại lí, nhà hàng, khách sạn...) qua ZALO (công ty cung cấp), hệ thống CRM Doanh nghiệp.
Theo dõi feedback, duy trì tương tác để khách hàng quay lại mua nhiều lần sau đó
Cập nhật và giới thiệu đến khách chương trình ưu đãi mới mỗi tuần theo chiến dịch của công ty.
Không đi thị trường – công việc tập trung vào tư vấn và chăm sóc khách hàng trung thành.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Ưu tiên kinh nghiệm ít nhất từ 3 tháng ở vị trí Nhân viên kinh doanh, Nhân viên tư vấn, Chăm sóc khách hàng (Có kinh nghiệm tư vấn - chăm sóc khách hàng trong các ngành như: dịch vụ, giáo dục, nhà hàng, thẩm mỹ, bất động sản, tài chính, bảo hiểm, du lịch, các sản phẩm cao cấp,... là một lợi thế)
Có kinh nghiệm tư vấn - chăm sóc khách hàng trong các ngành như: dịch vụ, giáo dục, nhà hàng, thẩm mỹ, bất động sản, tài chính, bảo hiểm, du lịch, các sản phẩm cao cấp,... là một lợi thế
Biết bán hàng qua mạng xã hội, Facebook, Zalo ... là 1 lợi thế.
Nữ tuổi từ 22-39, tốt nghiệp Cao đẳng - Đại Học các ngành tài chính, kinh tế, du lịch, ngoại ngữ,...
Có laptop cá nhân.
Giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt, nhiệt tình và linh hoạt trong công việc.
Trung thực, cẩn thận, ham học hỏi và cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV QUỐC TẾ THEKEY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng + % doanh số + Thưởng KPI + Thưởng hiệu suất + Thưởng khác...;
Thu nhập: 15.000.000 VNĐ - 40.000.000 VNĐ/tháng.
Lương cứng: Từ 6.000.000 đến 15.000.000 VNĐ/ tháng.
Thử việc 100% lương cứng - không áp KPI doanh thu
Không áp KPI tìm khách – 100% khách hàng do công ty cung cấp
Được cấp sim, nạp tiền hằng tháng; Zalo, Facebook,...để kết nối khách hàng.
Đào tạo bài bản: Tư duy sản phẩm, kỹ năng chăm sóc khách hàng, quy trình tư vấn khách hàng qua Zalo, cách tạo niềm tin với khách hàng,...
Cơ hội thăng tiến: Chuyên viên → Trưởng nhóm → Quản lý nhóm tư vấn sản phẩm.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, văn hóa hỗ trợ và chủ động.
Đóng BHXH khi lên chính thức.
Đầy đủ phúc lợi: hiếu, hỉ...thưởng Lễ, Tết...; được thưởng vào các dịp lễ Tết, sinh nhật, thưởng tháng 13, chuyến tham quan du lịch,...
Được mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi.
Hỗ trợ dấu thực tập cho sinh viên.
Được tham gia các buổi đào tạo về kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng và các kiến thức về rượu vang. Thường xuyên được tham dự các buổi WINE TASTING thưởng nếm những dòng rượu vang nhập khẩu mới nhất tại thị trường Việt Nam.
Nghỉ mát trong và ngoài nước 1-2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV QUỐC TẾ THEKEY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV QUỐC TẾ THEKEY

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV QUỐC TẾ THEKEY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Biệt thự 12A đường 11 Sunrise K, The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

