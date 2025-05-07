Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần MORIKOMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần MORIKOMART
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Công ty Cổ phần MORIKOMART

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11

- 15, ngách 93/29, Phố Yên Sở, Hoàng Mai, Hoàng Mai

- Hồ Chí Minh, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chăm sóc, tư vấn khách hàng data sẵn có hoặc từ Marketing chuyển sang;
Kết hợp tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng có nhu cầu làm Nhà phân phối, đại lý, cộng tác viên của Công ty trên tất cả các kênh online và offline
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của Công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng;
Triển khai trực tiếp việc bán các sản phẩm của Công ty theo địa bàn, khu vực thị trường;
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá, hợp đồng, chốt đơn hàng và hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng;
Quản lý công nợ khách hàng đảm bảo không phát sinh nợ xấu, không vượt quá hạn mức quy định;
Chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu doanh số được giao;
Thực hiện các báo cáo công việc theo định kỳ;
Thực hiện các nhiệm vụ khác từ cán bộ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm làm kinh doanh, chăm sóc khách hàng, tư vấn bán hàng là lợi thế
Kỹ năng tin học văn phòng tốt
Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt, có khả năng xử lý tình huống và thuyết phục khách hàng
Kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực, ham học hỏi
Chăm chỉ, chịu khó, gắn bó và tận tâm với công việc

Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 – 20 triệu/tháng (Lương cơ bản + % hoa hồng + thưởng)
12 – 20 triệu/tháng
Lương cơ bản: 7 triệu/tháng
7 triệu/tháng
Phụ cấp điện thoại, phụ cấp ăn trưa
Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết
Cấp máy tính, sim điện thoại làm việc
Thời gian làm việc từ 8h00 – 17h30 (nghỉ ngày CN hàng tuần)
Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ mát đầy đủ
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần MORIKOMART

Công ty Cổ phần MORIKOMART

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 15 ngõ 989 Tam Trinh - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

