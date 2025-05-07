Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần MORIKOMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11 - 15, ngách 93/29, Phố Yên Sở, Hoàng Mai, Hoàng Mai - Hồ Chí Minh, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chăm sóc, tư vấn khách hàng data sẵn có hoặc từ Marketing chuyển sang;

Kết hợp tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng có nhu cầu làm Nhà phân phối, đại lý, cộng tác viên của Công ty trên tất cả các kênh online và offline

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của Công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng;

Triển khai trực tiếp việc bán các sản phẩm của Công ty theo địa bàn, khu vực thị trường;

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá, hợp đồng, chốt đơn hàng và hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng;

Quản lý công nợ khách hàng đảm bảo không phát sinh nợ xấu, không vượt quá hạn mức quy định;

Chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu doanh số được giao;

Thực hiện các báo cáo công việc theo định kỳ;

Thực hiện các nhiệm vụ khác từ cán bộ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm làm kinh doanh, chăm sóc khách hàng, tư vấn bán hàng là lợi thế

Kỹ năng tin học văn phòng tốt

Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt, có khả năng xử lý tình huống và thuyết phục khách hàng

Kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực, ham học hỏi

Chăm chỉ, chịu khó, gắn bó và tận tâm với công việc

Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 – 20 triệu/tháng (Lương cơ bản + % hoa hồng + thưởng)

12 – 20 triệu/tháng

Lương cơ bản: 7 triệu/tháng

7 triệu/tháng

Phụ cấp điện thoại, phụ cấp ăn trưa

Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết

Cấp máy tính, sim điện thoại làm việc

Thời gian làm việc từ 8h00 – 17h30 (nghỉ ngày CN hàng tuần)

Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ mát đầy đủ

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART

