Tuyển Hành chính nhân sự HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TOÀN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đối Diện Cổng 4 Aeon Mall Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện các công việc hành chính, hỗ trợ các bộ phận trong công ty.

Quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu của công ty.

Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn.

Thực hiện các công việc liên quan đến đào tạo nội bộ.

Quản lý lương thưởng, phụ cấp của nhân viên.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Làm việc với các cơ quan nhà nước liên quan đến các thủ tục hành chính.

Tham gia xây dựng và thực hiện các quy trình, quy định hành chính của công ty.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm từ 6 tháng

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Quản trị nhân sự, hành chính văn phòng hoặc các chuyên ngành liên quan.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng sắp xếp công việc, quản lý thời gian hiệu quả.

Khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu kiến thức mới.

Có hiểu biết cơ bản về luật lao động là một lợi thế.

Tại HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TOÀN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TOÀN PHÁT

