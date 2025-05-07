Tuyển Kế toán thuế Công ty cổ phần đầu tư GEMS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty cổ phần đầu tư GEMS Việt Nam
- Hà Nội: số 201 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Hạch toán, kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
Lập báo cáo tài chính theo tháng, quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, bảo hiểm, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT.
Các công việc khác theo phân công công việc của người quản lý trực tiếp và Ban lãnh đạo công ty.
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: ứng viên sinh năm 99 -85
Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm ở vị trí tương đương trở lên
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, nắm vững chế độ kế toán hiện hành;
Sử dụng máy vi tính thành thạo: word; excel (hàm excel); các phầm mềm kế toán Misa và 3Tsoft)
Tại Công ty cổ phần đầu tư GEMS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng đầy đủ Bảo hiểm, BHTN, ngày nghỉ có lương hàng năm .... theo quy định của nhà nước và công ty.
Các chương trình nghỉ mát, Team Building hàng năm rất hấp dẫn và nổ mìn
Cơ hội thăng tiến lên Leader, PM
Vinh danh hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho cá nhân và tập thể xuất sắc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư GEMS Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
