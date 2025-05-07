Tuyển Backend Developer Công ty Cổ Phần One Percent làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà FS, TTTM TNR Gold Season, số 47 Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Học và thực hành cách phân tích, thiết kế, xây dựng hệ thống vận hành quản lý chương trình học (CMS), thông tin khách hàng (CRM) và thiết kế và phát triển API cho Mobile App

Tham gia học hỏi phân tích dữ liệu lớn (big data) để tối ưu hoá và cá nhân hoá trải nghiệm của hàng triệu người dùng

Cơ hội tiếp cận, học hỏi nghiên cứu các công nghệ mới để áp dụng vào dự án.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 sắp tốt nghiệp hoặc mới ra trường; Ưu tiên ứng viên có từ 6 tháng kinh nghiệm trở lên

Yêu thích lập trình, có tư duy logic tốt, khả năng tự học và chịu áp lực cao

Có kiến thức cơ bản với 1 trong những ngôn ngữ: Go hoặc PHP.

Tại Công ty Cổ Phần One Percent Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương Từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng

Signing Bonus 1/2 tháng lương khi Pass thử việc

Trợ cấp 1.000.000 VNĐ/ tháng ăn trưa, xăng xe

Được sử dụng không giới hạn các sản phẩm của Monkey

Kho dữ liệu lớn, với sản phẩm trên 15 triệu người dùng

Mentor có chuyên môn tốt & tạo điều kiện để phát triển năng lực bản thân

Có cơ hội nghiên cứu và trau dồi kỹ năng ứng dụng các công cụ AI mới nhất

Được làm việc tại công ty đạt được nhiều giải thưởng danh giá như Giải nhất Sáng kiến toàn cầu tại Mỹ do tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng; Giải nhất Nhân tài đất Việt; Top 1 ứng dụng trẻ em được yêu thích trên App Store và Google Play….

Được làm việc trong môi trường tích cực, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp

Thưởng năng suất, thưởng dự án, thưởng sáng kiến, thưởng tăng tốc, thưởng nóng, thưởng khi nghĩ ra cách thưởng mới; các dịp lễ, Tết đều có quà, thưởng

Được trang bị thiết bị phục vụ cho công việc hoặc trợ cấp nếu sử dụng thiết bị cá nhân

Số ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc cá nhân đầy đủ theo quy định của Luật lao động

Chế độ thai sản hấp dẫn cho nam, nữ giới

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của công ty

Được khám sức khỏe định kỳ với gói khám chất lượng cao tại các Cơ sở y tế lớn

Hưởng niềm vui không chỉ phúc lợi: Teabreak mỗi ngày, liên hoan hàng tuần, sinh nhật hàng tháng, du lịch hàng năm

Và rất nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn khác sẽ được trao đổi tại buổi Phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần One Percent

