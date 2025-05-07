Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục ESO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 36 ngõ Hòa Bình 4, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tổ chức, thực hiện các công việc liên quan đến hành chính của công ty

Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ hàng năm, quý, tháng. Tiến hành tuyển dụng nhân sự phù hợp theo nhu cầu phát triển của công ty và các phòng ban.

Quản lý nhân sự, soạn thảo các HĐLĐ, phụ lục hợp đồng, gia hạn hợp đồng lao động theo quy định pháp luật. Tham mưu các quyết định, văn bản nội bộ cũng như các văn bản với các đối tác bên ngoài.

Tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến đăng ký BHXH, BHYT, các thủ tục nhận BHXH và các thủ tục chấm dứt BH cho nhân viên nghỉ việc;

Tính lương, thưởng, bảo hiểm, lễ têt, phép, thuế TNCN...

Xây dựng quy chế lương, thưởng, các biện pháp để khuyến khích người lao động làm việc, cũng như đảm bảo các chế độ cho người lao động.

Tham mưu xây dựng hệ thống Nội quy,Quy chế, Quy trình, Quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các Nội quy, Quy chế đó;

Tổ chức các hoạt động nhằm gắn kết nhân viên trong công ty

Công việc khác do cấp trên phân công.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở mảng Nhân sự; 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có đầy đủ kiến thức về Luật Lao động, bảo hiểm và những quy định liên quan.

Có kiến thức chuyên môn sâu rộng về quản trị nguồn nhân lực

Có khả năng làm việc độc lập cao, tư duy phân tích, xử lý vấn đề, tư duy hệ thống.

Thời gian làm việc:

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục ESO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 15.000.000 – 25.000.000 (thỏa thuận theo năng lực) + Phụ cấp (hỗ trợ laptop, gửi xe)

2 tháng đầu thử việc hưởng 85% lương cứng

Làm việc trong môi trường văn minh, trẻ trung; có cơ hội được làm việc chính thức và gắn bó lâu dài;

