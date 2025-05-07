Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần XNK IBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần XNK IBC Việt Nam
- Hà Nội: Số 15 Mạc thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tiếp xúc Khách hàng là các đại lý, nhà phân phối của Công ty
Hỗ trợ, chăm sóc đại lý cũ và tìm kiếm thêm đại lý mới.
Giám sát, theo dõi công việc kinh doanh của các đại lý, hỗ trợ tư vấn bán các sản phẩm, lên đơn hàng cho đại lý.
Tiếp nhận & tham gia xử lý khiếu nại của đại lý nhằm đảm bảo các khiếu nại của khách hàng.
Tạo mối quan hệ thân thiện, hỗ trợ kinh doanh đối với tất cả các đại lý.
Khảo sát thị trường: cập nhật thông tin, đánh giá đối thủ trên các phương diện: chương trình bán hàng, sản phẩm,....
Báo cáo và thực hiện công việc theo các yêu cầu của quản lý
Phối hợp với các bộ phận để thực hiện chiến dịch kinh doanh của Công ty
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, từng làm trong lĩnh vực bán lẻ
Nam, nữ từ 25-35;
Thành thạo vi tính văn phòng
Kỹ năng tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tốt
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt
Đam mê kinh doanh và có tinh thần tiến thủ trong công việc
Có trách nhiệm trong công việc, Trung thực, chăm chỉ, nhiệt tình, chịu áp lực công việc.
Chủ động trong giải quyết công việc...
Tại Công ty Cổ Phần XNK IBC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc cùng đội ngũ có trình độ toàn diện, nhiệt tình chỉ bảo các kiến thức tổng hợp.
Môi trường trẻ, sếp tâm lý, được tạo điều kiện phát triển bản thân.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần XNK IBC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
