Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần XNK IBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 15 Mạc thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Tiếp xúc Khách hàng là các đại lý, nhà phân phối của Công ty

Hỗ trợ, chăm sóc đại lý cũ và tìm kiếm thêm đại lý mới.

Giám sát, theo dõi công việc kinh doanh của các đại lý, hỗ trợ tư vấn bán các sản phẩm, lên đơn hàng cho đại lý.

Tiếp nhận & tham gia xử lý khiếu nại của đại lý nhằm đảm bảo các khiếu nại của khách hàng.

Tạo mối quan hệ thân thiện, hỗ trợ kinh doanh đối với tất cả các đại lý.

Khảo sát thị trường: cập nhật thông tin, đánh giá đối thủ trên các phương diện: chương trình bán hàng, sản phẩm,....

Báo cáo và thực hiện công việc theo các yêu cầu của quản lý

Phối hợp với các bộ phận để thực hiện chiến dịch kinh doanh của Công ty

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp CĐ-ĐH ngành kinh tế hoặc các ngành cơ điện tử, sẵn sàng đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm , sẵn sàng học hỏi

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, từng làm trong lĩnh vực bán lẻ

Nam, nữ từ 25-35;

Thành thạo vi tính văn phòng

Kỹ năng tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tốt

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt

Đam mê kinh doanh và có tinh thần tiến thủ trong công việc

Có trách nhiệm trong công việc, Trung thực, chăm chỉ, nhiệt tình, chịu áp lực công việc.

Chủ động trong giải quyết công việc...

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập: Lương cứng cơ bản + thưởng nóng + thưởng cuối năm + du lịch + cơ hội thăng tiến không giới hạn (thu nhập 10-20tr)..

Được làm việc cùng đội ngũ có trình độ toàn diện, nhiệt tình chỉ bảo các kiến thức tổng hợp.

Môi trường trẻ, sếp tâm lý, được tạo điều kiện phát triển bản thân.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết...

Cách Thức Ứng Tuyển

