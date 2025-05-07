Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: NV C11 Khu Trung Hòa

- Nhân Chính (Ngõ 54 Nguyễn Thị Định), Phường Trung Hòa,, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

SẢN PHẨM KINH DOANH - BARCODE: thiết bị mã vạch, máy quét, tem nhãn, decal, mực in, giải pháp kỹ thuật.
SẢN PHẨM KINH DOANH - BARCODE

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 758/25/2B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

