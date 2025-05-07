Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: NV C11 Khu Trung Hòa
- Nhân Chính (Ngõ 54 Nguyễn Thị Định), Phường Trung Hòa,, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
SẢN PHẨM KINH DOANH - BARCODE: thiết bị mã vạch, máy quét, tem nhãn, decal, mực in, giải pháp kỹ thuật.
SẢN PHẨM KINH DOANH - BARCODE
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI