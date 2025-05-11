Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẢI SẢN MỸ HẠNH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 03 – 05 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Sơn Trà, Quận Sơn Trà

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính

1. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Quản lý toàn bộ công tác nhân sự và hành chính của hệ thống nhà hàng; tập trung vào việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua hoạt động tuyển dụng nhanh, đúng người, đúng việc; đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, tuân thủ pháp luật lao động.

2. NHIỆM VỤ CHÍNH

a. Tuyển dụng và phát triển nhân sự (trọng tâm)

• Chủ động xây dựng chiến lược và kế hoạch tuyển dụng phù hợp với quy mô và định hướng phát triển chuỗi nhà hàng.

• Phối hợp với các trưởng bộ phận để xác định nhu cầu nhân sự, xây dựng mô tả công việc từng vị trí.

• Tìm kiếm, phỏng vấn, đánh giá và lựa chọn ứng viên phù hợp, đặc biệt với các vị trí vận hành (phục vụ, bếp, quản lý ca...).

• Xây dựng và triển khai quy trình onboarding hiệu quả, giúp nhân sự mới hội nhập nhanh chóng.

b. Đào tạo – phát triển

• Lên kế hoạch đào tạo định kỳ, đặc biệt tập trung kỹ năng dịch vụ khách hàng, thái độ, SOP nhà hàng.

• Phối hợp xây dựng lộ trình thăng tiến cho từng nhóm nhân sự theo năng lực và hiệu suất công việc.

c. Chính sách nhân sự – quan hệ lao động

• Xây dựng, cập nhật và triển khai các chính sách lương thưởng, phúc lợi, đánh giá KPIs.

• Tổ chức đánh giá định kỳ, đề xuất điều chỉnh lương, khen thưởng – kỷ luật minh bạch.

• Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi người lao động và lợi ích doanh nghiệp.

d. Hành chính – pháp lý

• Quản lý toàn bộ hồ sơ, hợp đồng lao động, quy trình chấm công – tính lương – BHXH.

• Giám sát các công tác hành chính như tài sản, văn phòng phẩm, vệ sinh, an ninh trật tự.

• Làm việc với cơ quan chức năng liên quan đến lao động, BHXH, PCCC, y tế.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Luật, Hành chính hoặc các ngành liên quan.

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng nhân sự, ưu tiên lĩnh vực F&B, dịch vụ, nhà hàng – khách sạn.

• Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá nhân sự sắc bén; tư duy chiến lược về quản trị nguồn nhân lực.

• Am hiểu luật lao động, BHXH, các quy định liên quan.

• Kỹ năng giao tiếp – xử lý tình huống tốt, chính trực, chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẢI SẢN MỸ HẠNH Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức thu nhập hấp dẫn theo năng lực, thưởng theo hiệu quả tuyển dụng và giữ chân nhân sự.

• Cơ hội làm việc trong một trong những hệ thống nhà hàng hải sản đẳng cấp tại Đà Nẵng.

• Môi trường thân thiện, năng động, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẢI SẢN MỸ HẠNH

