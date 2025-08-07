Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Toà nhà vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính… các trường Đại học: Học viện tài chính, Kinh tế Quốc dân, Đại Học Thương Mại, Học viện Ngân Hàng, Đại học ngoại thương, Đại học Quốc gia (Yêu cầu bắt buộc);

Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán phó/ kế toán trưởng;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương trong mảng Giáo dục - Đào tạo;

Thường xuyên cập nhật các quy định mới nhất về chuyên môn nghiệp vụ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20 - 35 triệu/ tháng (thỏa thuận);

Phụ cấp ăn trưa: khoảng 1 triệu/ tháng; Thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13: Từ 1- 3 tháng lương trở lên;

Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;

Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội làm việc lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA

