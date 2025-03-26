Tuyển Trưởng phòng hành chính CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM làm việc tại Bình Phước thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM

Trưởng phòng hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Phước: Số lô 48, 60, 61, 62 cụm A3, Khu công nghiệp Đồng Xoài III, Xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Theo kế hoạch phát triển của công ty, xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược nguồn nhân lực để đảm bảo nhân tài cho sự phát triển của công ty.
Chịu trách nhiệm hoàn thành việc phân tích công việc và lựa chọn vị trí của từng vị trí trong công ty, chuẩn bị bản mô tả công việc tương ứng và điều chỉnh vị trí tương ứng theo nhu cầu thực tế, tối ưu hóa cơ cấu nhân sự, giảm chi phí nhân sự và nâng cao chất lượng nhân sự tổng thể .
Thiết lập hệ thống tuyển dụng nhân sự của công ty và xây dựng kế hoạch tuyển dụng của công ty dựa trên nhu cầu nhân sự của công ty.
Tổ chức đào tạo nhân viên và xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm của công ty trên cơ sở khảo sát nhu cầu đào tạo.
Theo các chính sách liên quan đến quản lý nhân sự của công ty, chịu trách nhiệm thiết kế, xây dựng, thực hiện và cải tiến hệ thống lương của công ty, hỗ trợ các bộ phận khác nhau trong việc đánh giá công việc và tổ chức đánh giá tăng lương và đánh giá thăng tiến.
Công việc liên quan đến xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc họp thường niên của công ty, du lịch cho nhân viên, khám sức khỏe cho nhân viên và các hoạt động khác.
Chịu trách nhiệm quản lý HRP tại nhà máy và lãnh đạo công việc kiểm toán nội bộ HRP;
Lãnh đạo công việc hàng ngày của Ban An toàn
Bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, giám sát an toàn, giám sát thực phẩm và dược phẩm và các vấn đề liên lạc bên ngoài khác (các cơ quan chính phủ, v.v.);
Công việc quản lý hàng ngày của Phòng Tổng hợp.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành nhân sự, quản lý hành chính là ưu tiên, có khả năng sử dụng tiếng Trung tốt (từ cấp 4 trở lên).
Cao đẳng
chuyên ngành nhân sự, quản lý hành chính
sử dụng tiếng Trung tốt
Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong công tác quản lý hành chính tại nhà máy sản xuất quy mô trên 300 người (bao gồm tuyển dụng nhân sự, chấm công, hợp đồng lao động, kiểm tra HRP, ký túc xá, căng tin, xe đưa đón, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, 6S,...).
Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kiểm tra xã hội trách nhiệm công ty.

Tại CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 25.000.000 VND đến 30.000.000 VND (có thể thương lượng thêm nếu năng lực tốt).
Thưởng năm, thưởng định kì lễ Tết theo quy định của công ty.
Đóng BHXH theo quy định của Luật Lao động.
Một số chính sách khác được trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STRATEGIC GOLDEN CROWN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số lô 48, 60, 61, 62 cụm A3, Khu công nghiệp Đồng Xoài III, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

