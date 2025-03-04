Tuyển Trưởng phòng hành chính Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh VinFast - Thành Viên Của Vingroup làm việc tại Hải Phòng thu nhập 500 - 1 USD

1. Trưởng nhóm luồng NVL:

- Quản lý tối đa 4-5 tổ trưởng, và quản lý tổng công lên tới 70 công nhân (bao gồm nhân viên dữ liệu và nhân viên lái xe nâng, xe kéo)

- Quản lý xuất, nhập, tồn vật tư cho các dòng xe ô tô điện VinFast

- Chịu trách nhiệm về An Toàn, Con người, Chất lượng, Đáp ứng nhanh, Chi phí trong phạm vi quản lý

- Chịu trách nhiệm quản lý tài sản của bộ phận Log

- Làm việc với các bộ phận liên quan: Mua hàng, Kho, Log, Nhân sự, Kế toán, Kỹ sư, … để đảm bảo các quy định, quy trình được tuân thủ

- Layer Audit hàng ngày để đảm bảo nhân sự tuân thủ theo hướng dẫn công việc, và đảm bảo các mục tiêu của bộ phận

- Thực hiện SOT hàng tuần (SOT - safety observation tour: Giám sát về an toàn và update lên hệ thống)

- Báo cáo trực tiếp cho Trưởng bộ phận Log Bodyshop

- Cấp hàng nguyên vật liệu lên chuyền cho sản xuất liên tục, đảm bảo không có downtime dừng chuyền do thiếu vật tư

- Xử lý hàng hủy khi có phát sinh từ sản xuất, kho theo đúng quy định, quy trình của công ty

- Tổ chức kiểm kê, rà soát, đảm bảo tồn kho chính xác so với hệ thống

- Cảnh báo khi có bất thường hết hàng, sai hàng hoặc bất cứ vấn đề gì liên quan tới An Toàn, Con người, Chất lượng, Đáp ứng nhanh, Chi phí