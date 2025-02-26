Tuyển Trưởng phòng hành chính Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1 làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Sóc Trăng: Ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách và chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến phần C&I, Thông tin liên lạc & SCADA dự án NMNĐ Long Phú 1 (kiểm tra phê duyệt tài liệu thiết kế, giám sát lắp đặt, thử nghiệm, chạy thử, nghiệm thu).

- Phối hợp lập Hồ sơ yêu cầu/Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ đề xuất/Hồ sơ dự thầu của các gói thầu C&I, Thông tin liên lạc & SCADA dự án NMNĐ Long Phú 1;

- Phối hợp quản lý tiến độ thực hiện các gói thầu C&I, Thông tin liên lạc & SCADA /tiến độ các hạng mục công trình/tiến độ dự án;

- Thực hiện các công việc khác theo phân công;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đối tượng ứng viên: Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển/Tự động hóa/Điện, Điện tử

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh kỹ thuật/chuyên ngành thông thạo, tiếng Anh giao tiếp tốt, có thể soạn thảo văn bản/thư tiếng Anh

- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng Office, Autocad, Primavera, Microsoft Project.v.v.;

- Giới tính, tuổi đời: Nam;

- Kinh nghiệm làm việc thực tế:

Tại Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1 Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin