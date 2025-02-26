Tuyển Trưởng phòng hành chính Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1 làm việc tại Sóc Trăng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng hành chính Tại Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1
- Sóc Trăng: Ấp Thạnh Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, Thành phố Sóc Trăng
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phụ trách và chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến phần C&I, Thông tin liên lạc & SCADA dự án NMNĐ Long Phú 1 (kiểm tra phê duyệt tài liệu thiết kế, giám sát lắp đặt, thử nghiệm, chạy thử, nghiệm thu).
- Phối hợp lập Hồ sơ yêu cầu/Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ đề xuất/Hồ sơ dự thầu của các gói thầu C&I, Thông tin liên lạc & SCADA dự án NMNĐ Long Phú 1;
- Phối hợp quản lý tiến độ thực hiện các gói thầu C&I, Thông tin liên lạc & SCADA /tiến độ các hạng mục công trình/tiến độ dự án;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh kỹ thuật/chuyên ngành thông thạo, tiếng Anh giao tiếp tốt, có thể soạn thảo văn bản/thư tiếng Anh
- Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng Office, Autocad, Primavera, Microsoft Project.v.v.;
- Giới tính, tuổi đời: Nam;
- Kinh nghiệm làm việc thực tế:
Tại Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1 Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ban Quản Lý Dự Án Điện Lực Dầu Khí Long Phú 1
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
