Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Đông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Hồ Chí Minh: Đường số 9, Phường Linh Tây, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý điều hành nhóm/ bộ phận được phân công;
Tuyển dụng, đào tạo đảm bảo chất lượng công việc đội ngũ nhân viên;
Triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh theo chỉ đạo, đảm bảo doanh số.
Chăm sóc nguồn khách hành hiện hữu của chủ đầu tư
Khai thác nguồn DATA của Chủ đầu tư và quản lý phân bổ
Tìm kiếm, phát triển nguồn khách hàng tiềm năng
Tư vấn khách hàng những dự án, sản phẩm, chính sách chiết khấu... hướng dẫn khách hàng tham quan nhà mẫu và tham quan dự án
Là cầu nối giữa khách hàng với Chủ đầu tư, hỗ trợ khách hàng tham gia các sự kiện do công ty tổ chức
Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng cá nhân
Báo cáo công việc Tuần/Tháng/Quý với quản lý
Các công việc chuyên môn khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu thích kinh doanh và đam mê Bất động sản; đã có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương tại các Công ty BĐS.
- Ưu tiên UV có sẵn đội nhóm bán hàng (03-05 NS trở lên).
- Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
- Kỹ năng quản lý, đàm phán thuyết phục, tư duy dịch vụ khách hàng cao cấp.
- Có đạo đức tốt, trung thực, tuân thủ kỷ luật và có trách nhiệm cao với công việc
Tại Công ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Đông Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng + Thưởng nóng và các chính sách thúc đẩy bán hàng theo quy định của từng chiến dịch bán hàng + Thưởng cuối năm, lương tháng 13, các ngày lễ, sinh nhật, kết hôn, hiếu hỷ
12 ngày phép năm + 1 ngày phép: nghỉ sinh nhật trong tháng + kết hôn: 3 ngày phép,...
Đội ngũ Sales inhouse cho Chủ đầu tư uy tín, ổn định, sản phẩm đảm bảo pháp lý và chất lượng bàn giao
Được phân bổ chăm sóc lượng khách hàng hiện hữu của công ty
Hỗ trợ khách hàng Marketing từ Chủ đầu tư
Các chính sách phúc lợi hấp dẫn từ công ty mẹ
