Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84 - 86 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch, chiến lược bán hàng tổng thể;

Giám sát, đôn đốc nhân viên trong việc triển khai các hoạt động kinh doanh;

Tuyển dụng, đào tạo, quản trị đội ngũ nhân sự thuộc cấp quản lý;

Thiết lập hệ thống khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng có sẳn;

Tìm hiểu thông tin thị trường, phân tích, đánh giá và đưa ra các đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả;

Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm do Công ty đang phân phối;

Thực hiện giao dịch và hỗ trợ khách hàng theo dõi tiến độ thanh toán;

Nhận chỉ tiêu và báo cáo với Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có đội ngũ chuyên viên kinh doanh từ 5 nhân sự.

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.

Có mối quan hệ rộng rãi và khả năng tìm khách hàng tốt.

Am hiểu về thị trường bất động sản, đối thủ cạnh tranh.

Có khả năng hoạch định, tổ chức, xây dựng chiến lược và triển khai công việc.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương thỏa thuận + Phí hoa hồng 1%/giao dịch.

Thưởng nóng, thưởng chiến dịch, thưởng cuối năm hỗ trợ Marketing và data khách hàng.

Chính sách phúc lợi: BHXH, thưởng Lễ/Tết, hiếu hỷ, thưởng tháng 13, sinh nhật, ốm đau,...

Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân và thăng tiến cao.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần, thể thao theo chế độ phúc lợi ưu đãi của công ty.

Du lịch, Teambuilding hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin