Tuyển Video Editor Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Trường Sơn, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Biên tập video cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo, social media (TikTok, Instagram, Facebook, v.v.)

Hiểu và phát triển tư duy hình ảnh phù hợp với kịch bản, định hướng sáng tạo.

Làm việc với đội ngũ creative (copywriter, art, branding) để xây dựng outcome video chất lượng.

Chỉnh sửa, dựng video, cắt ghép nhạc, âm thanh, hiệu ứng để tạo sản phẩm chỉn chu, đúng tinh thần thương hiệu.

Tham gia vào quá trình tiền kỳ: đề xuất ý tưởng, góc máy, cách kể chuyện bằng hình ảnh.

Quản lý, lưu trữ và phân loại dữ liệu video

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 2-3 năm kinh nghiệm dựng video (ưu tiên đã làm trong môi trường agency hoặc brand).

- Sử dụng thành thạo Capcut, Adobe Premiere, After Effects (biết thêm Photoshop và Illustrator cơ bản để pick materials là lợi

thế).

- Có mắt thẩm mỹ tốt, cảm nhạc, màu sắc và hình ảnh tốt.

- Biết đọc hiểu và phân tích kịch bản để tạo ra video đúng tinh thần nội dung.

- Tư duy hình ảnh logic, storytelling tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập lẫn teamwork tốt.

- Cẩn thận, đúng deadline và chủ động cập nhật trend.

- Có kinh nghiệm quay phim là điểm cộng lớn.

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, đồng đội hòa đồng, hỗ trợ nhau trong công việc

Được va chạm thực chiến với các dự án Truyền thông, sự kiện lớn tại HCM. Tiếp xúc nhiều với các KOL/KOC có sức ảnh hưởng,….

Công ty chuẩn bị trang thiết bị xịn và chuyên nghiệp phục vụ công việc

Phúc lợi đầy đủ: BHXH, thưởng Lễ – Tết – hiệu quả công việc, công đoàn,…

12 ngày phép/năm, có Coupon mua hàng nội bộ, tăng ca có tính lương hoặc nghỉ bù,…

Thưởng lương tháng 13 – 14 theo tình hình kinh doanh

Xét tăng lương định kỳ hàng năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất công việc trong quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

