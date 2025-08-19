Tuyển Video Editor Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 23 Trường Sơn, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Biên tập video cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo, social media (TikTok, Instagram, Facebook, v.v.)
Hiểu và phát triển tư duy hình ảnh phù hợp với kịch bản, định hướng sáng tạo.
Làm việc với đội ngũ creative (copywriter, art, branding) để xây dựng outcome video chất lượng.
Chỉnh sửa, dựng video, cắt ghép nhạc, âm thanh, hiệu ứng để tạo sản phẩm chỉn chu, đúng tinh thần thương hiệu.
Tham gia vào quá trình tiền kỳ: đề xuất ý tưởng, góc máy, cách kể chuyện bằng hình ảnh.
Quản lý, lưu trữ và phân loại dữ liệu video

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 2-3 năm kinh nghiệm dựng video (ưu tiên đã làm trong môi trường agency hoặc brand).
- Sử dụng thành thạo Capcut, Adobe Premiere, After Effects (biết thêm Photoshop và Illustrator cơ bản để pick materials là lợi
thế).
- Có mắt thẩm mỹ tốt, cảm nhạc, màu sắc và hình ảnh tốt.
- Biết đọc hiểu và phân tích kịch bản để tạo ra video đúng tinh thần nội dung.
- Tư duy hình ảnh logic, storytelling tốt.
- Có khả năng làm việc độc lập lẫn teamwork tốt.
- Cẩn thận, đúng deadline và chủ động cập nhật trend.
- Có kinh nghiệm quay phim là điểm cộng lớn.

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, đồng đội hòa đồng, hỗ trợ nhau trong công việc
Được va chạm thực chiến với các dự án Truyền thông, sự kiện lớn tại HCM. Tiếp xúc nhiều với các KOL/KOC có sức ảnh hưởng,….
Công ty chuẩn bị trang thiết bị xịn và chuyên nghiệp phục vụ công việc
Phúc lợi đầy đủ: BHXH, thưởng Lễ – Tết – hiệu quả công việc, công đoàn,…
12 ngày phép/năm, có Coupon mua hàng nội bộ, tăng ca có tính lương hoặc nghỉ bù,…
Thưởng lương tháng 13 – 14 theo tình hình kinh doanh
Xét tăng lương định kỳ hàng năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất công việc trong quá trình làm việc

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VMT, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

