Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Best Pacific Việt Nam làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Best Pacific Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Best Pacific Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1

- Nghệ An (Giai đoạn 1), Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
• Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ quy trình xuất nhập khẩu của công ty.
• Đảm bảo rằng tất cả hoạt động xuất nhập khẩu tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành.
• Phối hợp với các bộ phận nội bộ để tối ưu hóa quy trình lưu thông hàng hóa.
• Giám sát và cải tiến các chính sách, quy trình và thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu.
• Tương tác với các đối tác bên ngoài, bao gồm hải quan, nhà cung cấp và khách hàng.
• Đào tạo và phát triển đội ngũ liên quan đến quy trình xuất nhập khẩu.
• Đánh giá và giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động thương mại quốc tế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty sản xuất, may mặc hoặc chế xuất.
• Kiến thức vững về quy định xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan.
• Kỹ năng giao tiếp và thương thuyết tốt.
• Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.
• Sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung.
• Tinh thần làm việc nhóm và khả năng làm việc độc lập.
• Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Tại Công Ty TNHH Best Pacific Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Best Pacific Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô đất số IN4.1.1 & IN4.1.2, KCN Cẩm Điền, Lương Điền, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

