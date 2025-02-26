Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Best Pacific Việt Nam làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An (Giai đoạn 1), Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

Mô tả công việc:

• Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ quy trình xuất nhập khẩu của công ty.

• Đảm bảo rằng tất cả hoạt động xuất nhập khẩu tuân thủ các quy định pháp lý hiện hành.

• Phối hợp với các bộ phận nội bộ để tối ưu hóa quy trình lưu thông hàng hóa.

• Giám sát và cải tiến các chính sách, quy trình và thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu.

• Tương tác với các đối tác bên ngoài, bao gồm hải quan, nhà cung cấp và khách hàng.

• Đào tạo và phát triển đội ngũ liên quan đến quy trình xuất nhập khẩu.

• Đánh giá và giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động thương mại quốc tế.

Yêu Cầu Công Việc

• Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty sản xuất, may mặc hoặc chế xuất.

• Kiến thức vững về quy định xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan.

• Kỹ năng giao tiếp và thương thuyết tốt.

• Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả.

• Sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

• Tinh thần làm việc nhóm và khả năng làm việc độc lập.

• Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Tại Công Ty TNHH Best Pacific Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Best Pacific Việt Nam

