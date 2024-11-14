Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 96 Nguyễn Thị Nhung, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Tuyển dụng, training, quản lý đội ngũ Chuyên viên tư vấn bất động sản.

Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh đến nhân viên thuộc quyền quản lý (kế hoạch bán hàng năm, kế hoạch bán hàng từng dự án, triển khai các hoạt động marketing cho đội nhóm theo dự án, v.v.).

Báo cáo, tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh cho Giám Đốc Sàn/Ban Lãnh Đạo công ty.

Đảm bảo chỉ tiêu bán hàng cá nhân và của phòng.

Phối hợp các phòng ban để hoàn thành nhiệm vụ.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có sẵn đội ngũ nhân viên là một lợi thế.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Có kinh nghiệm vị trí Trưởng phòng kinh doanh Bất động sản tối thiểu 1 năm.

Có kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh, bán hàng, quản lý nhân sự.

Có kỹ năng đào tạo, dẫn dắt và phát triển nhân viên.

Giao tiếp rõ ràng, mạch lạc.

Tư duy giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương đến 20 triệu, phí quản lý lên đến 9%.

- Thưởng nóng 30 - 100 triệu/ giao dịch.

- Hoa hồng quản lý: 3 - 7.5%

- Thưởng hiệu quả: 1 - 2%

- Hỗ trợ chi phí Marketing.

- Hỗ trợ nhân sự đầu vào

- Phí về trước Tết.

- Thưởng Top hàng Quý.

- Thưởng cuối năm (thưởng từ 1-3 tháng lương tháng 13), thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của Công ty.

- Du lịch trong nước 1 lần/ năm (nghỉ 4 ngày).

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật Lao động Việt Nam hiện hành, khám sức khỏe định kỳ, đi du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN DANH KHÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin