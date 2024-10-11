Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 131/98 Đường 26 Tháng 3, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Tìm kiếm và phát triển nguồn dự án – khách hàng. Đưa ra kế hoạch phát triển kinh doanh. Tìm kiếm khách hàng mới, các chủ đầu tư, dự án có nhu cầu về việc hoàn thiện nội thất, thiết bị bếp... Gặp gỡ khách hàng trao đổi giới thiệu công ty. Chăm sóc & duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ. Làm việc cùng team dự án và lập hồ sơ thầu. Setup và tham gia các cuộc họp dự án. Theo dõi thông tin dự án trong suốt tiến trình chạy dự án. Đánh giá và báo cáo tình hình dự án. Các công việc liên quan khác theo yêu cầu.

Tìm kiếm và phát triển nguồn dự án – khách hàng.

Đưa ra kế hoạch phát triển kinh doanh.

Tìm kiếm khách hàng mới, các chủ đầu tư, dự án có nhu cầu về việc hoàn thiện nội thất, thiết bị bếp...

Gặp gỡ khách hàng trao đổi giới thiệu công ty.

Chăm sóc & duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.

Làm việc cùng team dự án và lập hồ sơ thầu.

Setup và tham gia các cuộc họp dự án.

Theo dõi thông tin dự án trong suốt tiến trình chạy dự án.

Đánh giá và báo cáo tình hình dự án.

Các công việc liên quan khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, kỹ thuật... hoặc liên quan. Kinh nghiệm từ 5 năm tại vị trí tương đương trong lĩnh vực kinh doanh dự án khách sạn, nhà hàng. Kỹ năng giao tiếp tốt, tổng hợp và truyền đạt thông tin. Kỹ năng thương thảo và thuyết phục khách hàng. Làm việc nhóm tốt. Tin học văn phòng (word, excel, powerpoint...). Tìm kiếm, sàng lọc và thống kê thông tin. Có kinh nghiệm và kiến thức về dự án, kế hoạch dự án của các CĐT. Nắm bắt thông tin về dự án, tiến độ thi công. Có kiến thức về nội thất, thiết bị bếp... hoặc liên quan, và điều khoản hợp đồng. Tiếng Anh tốt là một lợi thế. Thời gian làm việc: thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, kỹ thuật... hoặc liên quan.

Kinh nghiệm từ 5 năm tại vị trí tương đương trong lĩnh vực kinh doanh dự án khách sạn, nhà hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tổng hợp và truyền đạt thông tin.

Kỹ năng thương thảo và thuyết phục khách hàng.

Làm việc nhóm tốt.

Tin học văn phòng (word, excel, powerpoint...).

Tìm kiếm, sàng lọc và thống kê thông tin.

Có kinh nghiệm và kiến thức về dự án, kế hoạch dự án của các CĐT. Nắm bắt thông tin về dự án, tiến độ thi công.

Có kiến thức về nội thất, thiết bị bếp... hoặc liên quan, và điều khoản hợp đồng.

Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Thời gian làm việc: thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy.

Tại CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực. Các chế độ (Thưởng lễ tết theo quy định, tháng 13, thưởng sáng kiến cải tiến, thi đua, phụ cấp đi lại...). Cơ hội nâng cao trình độ, làm việc nhóm và kỹ năng phát triển nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc. Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, bảo hiểm tai nạn 24/24 và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực.

Các chế độ (Thưởng lễ tết theo quy định, tháng 13, thưởng sáng kiến cải tiến, thi đua, phụ cấp đi lại...).

Cơ hội nâng cao trình độ, làm việc nhóm và kỹ năng phát triển nghề nghiệp, thăng tiến trong công việc.

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định, bảo hiểm tai nạn 24/24 và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHẤT LƯỢNG SAO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin