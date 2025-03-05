Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 50 Triệu

Mức lương Đến 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 46 đường B6, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Đến 50 Triệu

1. Xây dựng & thực thi chiến lược Kinh doanh

Xây dựng và tham mưu cho CEO về chiến lược, kế hoạch kinh doanh, chính sách khách hàng, chính sách hậu mãi chăm sóc khách hàng phù hợp theo năng lực và định hướng phát triển của Công ty đảm bảo tính cạnh tranh cho tệp khách hàng cũ và mới.

Tổ chức triển khai, kiểm soát kế hoạch kinh doanh theo tuần, tháng, quý và năm của Công ty căn cứ trên kế hoạch kinh doanh và định mức vật tư công trình đã được phê duyệt.

Tổ chức thu thập thông tin, phân tích, đánh giá về xu hướng, các biến động của thị trường để hiệu chỉnh, bổ sung kế hoạch phù hợp.

Lập kế hoạch và triển khai thực hiện khai thác mở rộng thị phần, tệp khách hàng, và khai thác phân khúc mới (chuỗi bán lẻ, F&B); đề xuất phương án tiếp cận khách hàng tiềm năng để mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược.

Thực hiện tư vấn khách hàng các giải pháp thiết kế và thi công tối ưu, giúp tối đa hóa hiệu quả không gian và chi phí, đáp ứng yêu cầu thời gian bàn giao, vận hành và thẩm mỹ.

2. Xây Dựng và Phát Triển Mối Quan Hệ Chiến Lược

Xây dựng quan hệ với các chuỗi bán lẻ và F&B lớn (Co.op Mart, WinMart, Big C, Highlands Coffee, Phúc Long, Jollibee, v.v.).

Hiểu nhu cầu và khó khăn của khách hàng, cung cấp giải pháp toàn diện từ cải tạo, lắp đặt đến thi công, phù hợp định hướng phát triển chuỗi.

3. Đàm Phán và Hợp Đồng

Quản lý và tham gia vào các quá trình đàm phán, thực hiện hợp đồng đảm bảo các điều khoản mang lại lợi ích hài hòa cho cả hai bên.

Phối hợp với kế toán trong việc theo dõi vàgiám sát kế hoạch thu hồi công nợ; Xử lý và báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công tác thu hồi công nợ.

Duy trì và giám sát quan hệ hợp tác, phối hợp với đội ngũ dự án để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ và chất lượng cam kết.

4. Theo Dõi Hiệu Suất Dự Án và Báo Cáo

Theo dõi, đánh giá hiệu quả dự án, phân tích dữ liệu về lợi nhuận và mức độ hài lòng của khách hàng.

Chủ động đề xuất phương án, giải pháp tối ưu đáp ứng nhu cầu và giải quyết khó khăn của khách hàng.

Báo cáo định kỳ tiến độ và kết quả cho ban lãnh đạo, đề xuất cải tiến nhằm tăng hiệu quả và tối ưu quy trình.

5. Xây dựng và quản lý đội ngũ

Xây dựng cơ cấu tổ chức của Phòng hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao.

Xây dựng, phát triển đội ngũ nhân viên phân bổ nguồn lực hiệu quả để đạt mục tiêu được giao.

Huấn luyện, đào tạo nâng cao năng lực làm việc của nhân viên.

Chịu trách nhiệm quản lý việc thực hiện các nội quy, quy định của Công ty tại phòng ban mình phụ trách.

Chịu trách nhiệm trong việc phân công, giám sát, đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên; Xây dựng môi trường làm việc tích cực và chuyên nghiệp.

Quản lý, điều phối đội ngũ kinh doanh, sử dụng ngân sách được phân bổ phù hợp và hiệu quả.

Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm:

Tối thiểu 5 năm tại vị trí tương đương trong ngành xây dựng, thiết kế nội thất, bán lẻ hoặc F&B. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các chuỗi bán lẻ và F&B lớn.

Độ tuổi: Từ 35 – 45, có sự chín chắn và tầm nhìn chiến lược trong công việc.

2. Học vấn:

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành kỹ thuật liên quan.

Ưu tiên có thêm chứng chỉ đào tạo về quản trị chiến lược, quản lý kinh doanh, phân tích dữ liệu hoặc các khóa học lãnh đạo đội nhóm.

3. Kỹ năng

Khả năng xây dựng chiến lược

Kỹ năng lãnh đạo tổ chức, quản lý và điều hành

Kỹ năng ra quyết định và xử lý vấn đề

Kỹ năng đàm phán và Sở hữu mạng lưới mối quan hệ sâu rộng trong ngành bán lẻ và F&B.

Tư duy chiến lược và kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, đánh giá và báo cáo

4. Phù hợp với văn hóa công ty:

Tận tâm, sáng tạo, chính trực.

Tôn trọng khách hàng, chú trọng chất lượng và sự chuyên nghiệp.

Tinh thần trách nhiệm cao, khả năng thích nghi với môi trường năng động, phát triển nhanh.

Là một nhà lãnh đạo biết lắng nghe, đồng hành, dẫn dắt và tin tưởng đội ngũ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ VINH GC Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập hấp dẫn:

Lương cứng từ 25 - 30 triệu + % hoa hồng =Tổng thu nhập lên đến 50 triệu hoặc hơn tùy theo năng lực

Cơ chế lương 3P minh bạch, phản ánh năng lực và hiệu suất.

2. Cơ hội phát triển và đào tạo:

Được đào tạo và phát triển chuyên sâu về kỹ năng Kinh Doanh, hoạch định chiến lược và quản trị khách hàng trong ngành phát triển chuỗi cửa hàng & ngành xây dựng.

3. Phúc lợi đầy đủ:

Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, và các khoản thưởng dịp lễ, Tết, sinh nhật, các phúc lợi.

4. Môi trường làm việc uy tín:

Làm việc tại công ty hàng đầu trong ngành xây dựng và cải tạo chuỗi cửa hàng tại Việt Nam với hơn 25 năm kinh nghiệm và đội ngũ chuyên nghiệp, gắn kết và minh bạch.

5. Hoạt động gắn kết và phúc lợi:

Tham gia các hoạt động team-building, du lịch hàng năm, và các sự kiện nội bộ nhằm tăng cường tinh thần đồng đội và gắn kết.

