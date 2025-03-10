Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN C.S.Q làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN C.S.Q làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN C.S.Q
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN C.S.Q

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN C.S.Q

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Máy tính, bàn ghế làm việc, VPP, đồng phục theo quy định., Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1 . Quản lý nhân sự phòng kinh doanh/bán hàng
Hỗ trợ, phối hợp tuyển dụng đội ngũ nhân sự trong phòng kinh doanh
Quản trị nhân sự trong phòng kinh doanh, bao gồm Sales Admin, Quản lý đại lý, CSKH, Nghiên cứu thị trường.…
Liên tục đào tạo nhân sự trong phòng ban
2 . Quản lý giỏ hàng/các sản phẩm dự án
Quản lý sản phẩm/giỏ hàng/trạng thái sản phẩm
Liên tục cập nhật trạng thái sản phẩm
Phối hợp với BLĐ và các bên liên quan để đóng gói sản phẩm, thiết lập các chính sách bán hàng
3 . Quản lý quan hệ đối tác
Quản lý quan hệ đối tác
Phát triển mối quan hệ, quản lý đại lý bán hàng.
Đàm phán các chính sách bán hàng với đối tác.
Đào tạo/chia sẻ các thông tin của dự án đến đối tác.
4 . Báo cáo và phân tích
Báo cáo và phân tích
Chuẩn bị các báo cáo định kỳ, đột xuất về các hoạt động kinh doanh/sản phẩm cho Ban Giám đốc.
Phân tích, lập kế hoạch, tổng tiến độ bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 . Trình độ học vấn: Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế/Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Ưu tiên ứng viên có Chứng chỉ hành nghề Môi giới Bất động sản,
2 . Kinh nghiệm
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản trong đó có tối thiểu 2 năm ở vị trí quản lý tương đương.
3. Kiến thức liên quan
Am hiểu rõ về thị trường bất động sản, các luật liên quan như Luật đất đai, Luật kinh doanh BĐS, có kiến thức nền về Marketing bất động sản…
4. Kỹ năng cần thiết
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm xuất sắc.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết vấn đề hiệu quả.
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt.
Khả năng phân tích và tư duy chiến lược.
5. Phẩm chất
Tư duy chiến lược, sáng tạo và chủ động trong công việc.
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và xử lý tình huống linh hoạt.
Tinh thần trách nhiệm cao, chính trực và bảo mật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN C.S.Q Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 20 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN C.S.Q

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN C.S.Q

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN C.S.Q

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

