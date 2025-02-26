Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Thẩm Định Giá Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương + thưởng doanh số (trao đổi khi phỏng vấn). Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, cơ hội thăng tiến cao. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát, ... Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cởi mở, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh, mục tiêu kinh doanh cho bộ phận.

Phân công, quản lý, giám sát, đào tạo, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong bộ phận.

Đảm bảo doanh thu bộ phận theo chỉ tiêu hàng tháng, hàng quý đặt ra;

Thiết lập, tham mưu, đề xuất, xây dựng, khai thác các mối quan hệ và chăm sóc khách hàng.

Xây dựng và quản lý hệ thống khách hàng, phân bổ khách hàng cho nhân viên kinh doanh.

Tham gia xây dựng và triển khai các chính sách, quy định, quy chế liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc. Trao đổi rõ khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học Luật, Thẩm định giá, Tài chính - Ngân hàng,

Kinh nghiệm 02 năm tương đương cùng lĩnh vực thẩm định, Ưu tiên cho người có công tác trong ngành tư pháp, tòa án.

Làm tốt sẽ được thăng tiến lên Phó Giám Đốc Kinh Doanh

Kỹ năng kinh doanh, có khả năng thuyết phục và đàm phán tốt

Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

Khả năng lãnh đạo, quản lý và phát triển đội ngũ

Khả năng giao tiếp tốt, có mối quan hệ rộng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng; tòa án...

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình.

Tại Công ty TNHH Thẩm Định Giá Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 18 - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thẩm Định Giá Sài Gòn

