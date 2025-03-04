Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Bầu Trời Mới Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Bầu Trời Mới Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Bầu Trời Mới Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Bầu Trời Mới Việt Nam

Trưởng phòng kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Bầu Trời Mới Việt Nam

Mức lương
50 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: outting, teambuilding,....

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

- Cơ hội thăng tiến cao., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 50 - 70 Triệu

1. Quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh và đội nhóm:
- Tổ chức hoạt động phòng, lãnh đạo và dẫn dắt nhân viên theo chính sách công ty.
- Đạt mục tiêu cấp phòng, hoàn thành chức năng - nhiệm vụ công ty giao.
- Đề xuất và thực hiện các kế hoạch nhằm phát triển và tối ưu hóa sản phẩm, dịch vụ và chiến lược của Công ty.
- Tìm kiếm, phát triển và duy trì quan hệ với khách hàng .
- Tuyển dụng, đào tạo, quản lý và giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh, đảm bảo team nắm chắc sản phẩm, dịch
vụ, quy trình của phòng; kĩ năng bán hàng tốt.
- Định kỳ phân tích tình hình kinh doanh, đánh giá hiệu quả chiến lược và đề xuất kế hoạch hành động triển khai.
2. Quản lý và triển khai hoạt động MKT
- Xây dựng chiến lược marketing tổng thể nhằm quảng bá sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của Công ty.
- Lập kế hoạch, quản lý ngân sách kinh doanh và marketing, tối ưu hóa chi phí và đảm bảo hiệu quả.
- Báo cáo định kỳ về doanh thu, hiệu quả các chiến dịch MKT, tình hình thị trường và đề xuất giải pháp cải thiện.
- Xây dựng quy trình, KPIs, quản lý team sale và marketing.
- Tham gia tuyển dụng và đào tạo nhân viên.
- Phân bổ chi tiêu và quản lý chỉ tiêu của team sale và marketing.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 50 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Giới tính:
Trình độ: Cao đẳng trở lên khối ngành Kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Tài chính - Ngân hàng,...
Trình độ:
Kỹ năng:
- Khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.
- Kỹ năng lãnh đạo và lập kế hoạch.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và quản lý thời gian.
- Kỹ năng đàm phán, xây dựng mối quan hệ và phát triển khách hàng.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Kinh nghiệm quản lý đội nhóm, lập kế hoạch chiến lược và thực hiện các chiến dịch kinh doanh & marketing
hiệu quả
- Tiếng Anh giao tiếp.
Kinh nghiệm: Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các cty thương mại, chuyển phát nhanh

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Bầu Trời Mới Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 - 70 triệu VND
Lương cứng: 35 - 40 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Bầu Trời Mới Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Bầu Trời Mới Việt Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Bầu Trời Mới Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: A77 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-kinh-doanh-thu-nhap-50-70-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job326900
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 26 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 10 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 10 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Hạn nộp: 24/09/2025
Bình Dương Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Truyền thông Unicomm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Truyền thông Unicomm
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG AWING VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 26 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP OPERDO
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 10 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 10 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Hạn nộp: 24/09/2025
Bình Dương Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DU LỊCH MEETUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh TNHH năng lượng công nghệ cao Thiên Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu TNHH năng lượng công nghệ cao Thiên Dương
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UNITAS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI UNITAS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Tonkin Spices làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Tonkin Spices
40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LETREND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN LETREND
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Ô Tô Phú Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Ô Tô Phú Mỹ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH KINO TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KINO TECHNOLOGY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ giáo dục AI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ giáo dục AI
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hanvina Travel
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH KIM LOẠI 2T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KIM LOẠI 2T
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TOZAI DISTRIBUTION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH LIMONCG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LIMONCG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vinhomes
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hùng Hậu
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY CP KHƠ THỊ SKINCARE & CLINIC
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Nhất Tín Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Nhất Tín Logistics
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Human Thăng Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Human Thăng Long
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 200 Triệu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
35 - 200 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHO VẬN VÀ PHÂN PHỐI NHẬT VIỆT
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ KỸ THUẬT GAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ KỸ THUẬT GAS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư T&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư T&C
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BÁCH QUỲNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BÁCH QUỲNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm