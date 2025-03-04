Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Bầu Trời Mới Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu

Mức lương 50 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: outting, teambuilding,.... - Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp. - Cơ hội thăng tiến cao., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 50 - 70 Triệu

1. Quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh và đội nhóm:

- Tổ chức hoạt động phòng, lãnh đạo và dẫn dắt nhân viên theo chính sách công ty.

- Đạt mục tiêu cấp phòng, hoàn thành chức năng - nhiệm vụ công ty giao.

- Đề xuất và thực hiện các kế hoạch nhằm phát triển và tối ưu hóa sản phẩm, dịch vụ và chiến lược của Công ty.

- Tìm kiếm, phát triển và duy trì quan hệ với khách hàng .

- Tuyển dụng, đào tạo, quản lý và giám sát đội ngũ nhân viên kinh doanh, đảm bảo team nắm chắc sản phẩm, dịch

vụ, quy trình của phòng; kĩ năng bán hàng tốt.

- Định kỳ phân tích tình hình kinh doanh, đánh giá hiệu quả chiến lược và đề xuất kế hoạch hành động triển khai.

2. Quản lý và triển khai hoạt động MKT

- Xây dựng chiến lược marketing tổng thể nhằm quảng bá sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của Công ty.

- Lập kế hoạch, quản lý ngân sách kinh doanh và marketing, tối ưu hóa chi phí và đảm bảo hiệu quả.

- Báo cáo định kỳ về doanh thu, hiệu quả các chiến dịch MKT, tình hình thị trường và đề xuất giải pháp cải thiện.

- Xây dựng quy trình, KPIs, quản lý team sale và marketing.

- Tham gia tuyển dụng và đào tạo nhân viên.

- Phân bổ chi tiêu và quản lý chỉ tiêu của team sale và marketing.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 50 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Giới tính:

Trình độ: Cao đẳng trở lên khối ngành Kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Tài chính - Ngân hàng,...

Trình độ:

Kỹ năng:

- Khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.

- Kỹ năng lãnh đạo và lập kế hoạch.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và quản lý thời gian.

- Kỹ năng đàm phán, xây dựng mối quan hệ và phát triển khách hàng.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Kinh nghiệm quản lý đội nhóm, lập kế hoạch chiến lược và thực hiện các chiến dịch kinh doanh & marketing

hiệu quả

- Tiếng Anh giao tiếp.

Kinh nghiệm: Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các cty thương mại, chuyển phát nhanh

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Bầu Trời Mới Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 - 70 triệu VND

Lương cứng: 35 - 40 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Bầu Trời Mới Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin