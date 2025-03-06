Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH VENUKO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Cố định + % HH + Thưởng KPI Làm từ thứ 2 đến sáng thứ 7, nghỉ phép 1 ngày/tháng. Được hưởng lương tháng 13 và thưởng tết theo cơ chế của Công ty. Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định nhà nước. Bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật. Các chế độ khác theo luật lao động Việt Nam., Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý , năm.

Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh theo yêu cầu.

Phát triển mạng lưới kinh doanh địa bàn, đối tác trên toàn quốc.

Tiếp cận khách hàng, đàm phán hợp đồng.

thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Giám đốc.

Đào tạo huấn luyện chuyên môn và nghiệp vụ cho nhân viên phòng kinh doanh.

Định biên nhân sự của phòng kinh doanh.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

Tinh thần trách nhiệm với đội nhóm và kết quả công việc.

Ưu tiên ứng viên làm trong ngành Mỹ phẩm, Dược phẩm, thực phẩm chức năng.

Tại CÔNG TY TNHH VENUKO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 30 - 40 triệu VND

Lương cứng: 20 - 25 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VENUKO

