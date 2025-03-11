Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KOSMEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ngày Lễ, Tết,khác…. • Du lịch công ty • Tăng lương hàng năm, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Quản lý, điều phối hoạt động phòng kinh doanh.

• Cố vấn, tham mưu và hoạch định chiến lược kinh doanh.

• Quản lý nguồn doanh thu.

• Xây dựng kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh.

• Phân tích thông tin, dữ liệu khách hàng. Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng.

• Xây dựng chính sách bán hàng thu hút và mở rộng thị trường.

• Huấn luyện đào tạo kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ bán hàng.

• Giao chỉ tiêu và thúc đẩy nhân viên hoàn thành KPIs.

• Đánh giá năng lực nhân viên.

• Thực hiện quản lý dự án được giao để phối hợp kỹ thuật lên phương án cho khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 30 tuổi trở lên

kinh nghiệm từ 3 năm trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOSMEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KOSMEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin