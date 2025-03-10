Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty CP Dvkt C&u Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lương căn bản + % doanh thu, trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. - Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp. - Chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thử việc; thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc, tháng lương thứ 13...;, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xác định mục tiêu kinh doanh, bao gồm mở rộng thị trường, tăng doanh thu, thu hút khách hàng.

Xây dựng chiến lược kinh doanh, lập kế hoạch cho các chương trình, dự án nhằm gia tăng lợi nhuận cho công ty.

- Phát triển đội ngũ tài xế gọi xe công nghệ app Cudidi.

- Khai thác thêm các loại hình Bảo hiểm phi nhân thọ bắt buộc như ô tô, xe máy, cháy nổ, tai sản, tai nạn.....theo quy định (Từ hệ thống khách hàng, tài xế nội bộ và phát triển khách hàng ngoài).

- Dịch vụ vé máy bay, vé tàu lửa,…

Phân tích các dữ liệu liên quan đến khách hàng, công việc bán hàng, kết quả kinh doanh để đưa ra được những dự đoán về doanh thu trong các giai đoạn tiếp theo.

Đảm bảo hoạt động của đội ngũ kinh doanh đạt hiệu quả theo KPI đã đặt ra.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Điều kiện: Nam, Nữ tốt nghiệp Đại học, tuổi dưới 45.

- Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc, đào tạo để tạo ra một đội ngũ nhân viên kinh doanh xuất sắc.

Tại Công Ty CP Dvkt C&u Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dvkt C&u Việt Nam

