Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
- Hồ Chí Minh: Thỏa thuận theo năng lực ứng viên
- Ký HĐLĐ chính thức ngay sau phỏng vấn đạt. Được hưởng 100% lương và đóng các loại bảo hiểm ( BHYT, BHXH, BHTN ) ngay trong tháng thử việc;
- Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo ( nếu có );
- Chính sách tăng lương cơ bản lên đến 20% / năm, tùy theo hoạt động kinh doanh của Công Ty và hiệu quả làm việc thực tế;
- Cam kết môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh
Tổng quan: Chịu trách nhiệm quản lý khách hàng hiện tại và phát triển cơ hội kinh doanh mới, bao gồm Phát triển sản phẩm mới, Triển khai công nghệ, Phát triển bán lẻ, Quản lý quan hệ khách hàng và Phát triển thương mại điện tử.
1. Phát triển sản phẩm mới:
- Hiểu rõ về thị trường, nhu cầu của khách hàng để phát triển sản phẩm phù hợp cho từng đối tượng khách hàng
- Phối hợp với nhà máy để cùng nhau phát triển sản phẩm mới cho khách (công thức, bao bì...)
2. Quản lý vận hành:
- Giám sát các hoạt động hàng ngày để đảm bảo quy trình diễn ra suôn sẻ và tiết kiệm chi phí.
- Quản lý mức tồn kho để đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà không bị dư thừa hàng hóa.
3. Lãnh đạo đội nhóm:
- Dẫn dắt, cố vấn và phát triển đội nhóm, thúc đẩy sự cải tiến liên tục và hiệu suất cao.
- Đặt mục tiêu công việc, cung cấp phản hồi và đánh giá thường xuyên.
4. Tích hợp công nghệ và hệ thống:
- Làm việc với DC để triển khai và giám sát phần mềm, hệ thống nhằm nâng cao hoạt động.
- Luôn cập nhật những tiến bộ công nghệ và đề xuất các bản cập nhật hoặc hệ thống mới nếu cần.
Yêu Cầu Công Việc
• 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phát triển Kinh doanh & Tiếp thị
• 3 năm kinh nghiệm Quản lý tương đương cấp SM
• Kiến thức Kinh doanh Nông sản Thực phẩm (thị trường, thách thức và cơ hội ...)
• Dự án kinh doanh mới
• Vận hành bán lẻ
• Xác định và giải quyết vấn đề
• Khả năng lãnh đạo
• Lắng nghe và tư vấn
• Đàm phán thương lượng
• Ứng dụng kỹ thuật số sử dụng các dữ liệu số để đơn giản hóa quy trình làm việc của tổ chức
Quyền Lợi
Lương cứng: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển
