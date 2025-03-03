Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thỏa thuận theo năng lực ứng viên

- Ký HĐLĐ chính thức ngay sau phỏng vấn đạt. Được hưởng 100% lương và đóng các loại bảo hiểm ( BHYT, BHXH, BHTN ) ngay trong tháng thử việc;

- Hỗ trợ 20 triệu VNĐ / năm chi phí khám chữa bệnh hiểm nghèo ( nếu có );

- Chính sách tăng lương cơ bản lên đến 20% / năm, tùy theo hoạt động kinh doanh của Công Ty và hiệu quả làm việc thực tế;

- Cam kết môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp và thực hiện đúng Luật Lao Động hiện hành cùng các chính sách phúc lợi khác, Quận Thủ Đức