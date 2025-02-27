Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13 - Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng - Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN…, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xác định mục tiêu kinh doanh, mở rộng thị trường.

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho từng giai đoạn

Thực hiện hoạch định về ngân sách, chi phí cần có cho từng hoạt động kinh doanh

Phối hợp với các phòng ban liên quan, quản lý các mối quan hệ với khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Có kỹ năng quản lý, phân công và giám sát công việc

Kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp tốt và chịu áp lực công việc cao

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin