Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13
- Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển kỹ năng
- Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN…, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Xác định mục tiêu kinh doanh, mở rộng thị trường.
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho từng giai đoạn
Thực hiện hoạch định về ngân sách, chi phí cần có cho từng hoạt động kinh doanh
Phối hợp với các phòng ban liên quan, quản lý các mối quan hệ với khách hàng.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên
Có kỹ năng quản lý, phân công và giám sát công việc
Kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp tốt và chịu áp lực công việc cao
Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Doanh Nghiệp Trường An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
