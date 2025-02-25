Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH MTV Host ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Nghiên cứu và lên kế hoạch phát triển thị trường mới, tham mưu và định hướng phát triển, xây dựng mối quan hệ với khách hàng / đối tác để xây dựng thị trường tiềm năng và tạo ra các cơ hội kinh doanh phù hợp với mục đích tăng trưởng doanh thu cho Công ty;

• Thống kê, phân tích thị trường, nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chiến lược cạnh tranh, phát triển thị trường, làm báo cáo và đề xuất với cấp trên; lập, tổ chức và quản lý các kế hoạch kinh doanh đảm bảo tuân thủ theo Luật định (thị trường trong nước và nước ngoài) và chính sách Công ty.

• Xây dựng kênh phân phối thích hợp cho các sản phẩm của công ty, dự đoán và phát triển các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm cho các khu vực quản lý.

• Thiết lập mục tiêu và giám sát hiệu suất của đại diện bán hàng.

• Phối hợp xây dựng định hướng và phát triển chiến lược Marketing phù hợp kế hoạch kinh doanh vào từng giai đoạn;

• Thiết lập và duy trì mối quan hệ tích cực của Công ty với khách hàng, đối tác. Thảo luận với các đối tác hoặc khách hàng tiềm năng để giải quyết những khó khăn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

• Báo cáo doanh thu, chi phí và dự báo thực tế cho ban Giám đốc.

• Xác định thị trường mới, thay đổi thị trường và nhận thức đầy đủ về các sản phẩm mới cũng như tình trạng đối thủ cạnh tranh.

• Hỗ trợ tuyển dụng, quản lý, đào tạo nhân viên mới.

• Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của công ty