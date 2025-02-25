Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ORIGIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Được hưởng lương tháng 13; thưởng hiệu quả kinh doanh theo quý, năm; thưởng lễ - tết theo quy định công ty. Được tham dự các khóa đào nội bộ hoặc bên ngoài do công ty tổ chức. Được tham gia các tour nghỉ mát, team building, picnic hàng năm cùng công ty. Được thực hiện chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, sinh nhật. Được ký kết HĐLĐ và tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định. Thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật Lao Động Việt Nam., Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh

Xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh

Nghiên cứu và phân tích thị trường để đề xuất các chiến lược kinh doanh phù hợp.

Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo tháng/quý/năm phù hợp với mục tiêu công ty.

Đề xuất và triển khai các giải pháp mở rộng thị trường, gia tăng thị phần.

Phát triển doanh số và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh

Lập và đảm bảo đạt được các chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.

Theo dõi, phân tích tình hình kinh doanh, hiệu suất bán hàng để có biện pháp cải thiện doanh số.

Đề xuất các chương trình khuyến mãi, chính sách giá phù hợp với từng giai đoạn phát triển sản phẩm.

Xây dựng và thực hiện chiến lược gia tăng doanh thu từ khách hàng hiện có và thu hút khách hàng mới.

Phối hợp với bộ phận Marketing triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm hiệu quả.

Quản lý danh mục sản phẩm, đề xuất phát triển sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện có theo nhu cầu thị trường.

Quản lý đội ngũ kinh doanh

Xây dựng cơ cấu tổ chức, tuyển dụng và đào tạo nhân viên kinh doanh.

Định hướng, giám sát và hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc tiếp cận và chăm sóc khách hàng.

Xây dựng KPIs và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên kinh doanh.

Phát triển hệ thống khách hàng và đối tác

Xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống khách hàng, đối tác chiến lược.

Phát triển mạng lưới phân phối, mở rộng độ phủ sản phẩm trên thị trường.

Đề xuất chiến lược hợp tác với các kênh bán hàng, đại lý, nhà phân phối để thúc đẩy doanh số.

Quản lý và kiểm soát hoạt động kinh doanh

Giám sát quy trình bán hàng, đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy định của công ty.

Đề xuất và triển khai các biện pháp tối ưu hóa quy trình kinh doanh, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo vận hành kinh doanh hiệu quả.

Kiểm soát công nợ, giảm thiểu rủi ro tài chính trong hoạt động kinh doanh.

Báo cáo và phân tích thị trường

Theo dõi, phân tích và báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh, thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Đề xuất các giải pháp phát triển sản phẩm, dịch vụ để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Báo cáo lên Ban Giám Đốc về doanh số, hiệu quả kinh doanh và các đề xuất cải tiến.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm 05 năm trở lên ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp đại học trở lên.

Kỹ năng xây dựng chiến lược và mục tiêu kinh doanh; Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, quản lý và quản trị mối quan hệ tốt.

Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm.

Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc

Thành thạo tin học văn phòng.

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc tương đương

Có thể làm việc độc lập, làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ORIGIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ORIGIN VIỆT NAM

