Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI NGỌC LINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 35 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI NGỌC LINH chuyên về nhập khẩu sản phẩm vải và phân phối cho thị trường nội địa (mặt hàng là vải và làm FOB - sản xuất thành phẩm quần áo cung cấp cho các thương hiệu nội địa)

Mô tả công việc:

+ Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới

+ Duy trì mối quan hệ với khách hàng sau bán hàng và phát triển đơn hàng

+ Phát triển hệ thống, đội ngũ kinh doanh

+ Take care khách hàng do data công ty mang về

+ Lên chiến lược kinh doanh

+ Báo cáo cho CEO và BOD

Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tuổi từ 30-38 tuổi

- Có hiểu biết hoặc kinh nghiệm làm tại các công ty kinh doanh vải hoặc công ty sản xuất nguyên phụ liệu ngành may, hoặc công ty thương mại kinh doanh nguyên phụ liệu

- Từng có kinh nghiệm làm kinh doanh

- Ưu tiên ứng viên biết về vải vóc, quần áo

- Có tinh thần cầu tiến, khả năng chịu được áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI NGỌC LINH Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG: 35-40TR VND + THƯỞNG DOANH THU (THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN)

- Môi trường làm việc mở rộng khả năng phát triển với hệ sinh thái nhiều mảng trong ngành may mặc

- Có định hướng lâu dài, được hỗ trợ chuyên môn.

- Được đóng BHXH, BHYT, nghỉ phép đầy đủ theo luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI NGỌC LINH

